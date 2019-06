Knaus Tabbert gaat standaard drinkwater filteren

Schoon en smaakloos water wil de kampeerder ook in zijn camper, maar dat is niet altijd beschikbaar. Knaus Tabbert maakt hier rigoureus een einde aan: vanaf 2020 zit in elke Knaus- en Weinsberg-camper een waterfilter.

Zonder schoon drinkwater kan geen mens. Helaas is dat niet overal in de gewenste kwaliteit verkrijgbaar. Chloor, kalk, zware metaaldeeltjes en zweefvuil verontreinigt - doorgaans onzichtbaar - ons drinkwater. Dat geldt niet voor thuis, want het Nederlandse drinkwater behoort tot het beste ter wereld. Maar hoe is het dan op campings in Spanje en Frankrijk, en ook in Kroatië en Slovenië? Is het drinkwater daar wel 'te vertrouwen'?

Knaus Tabbert rekent af met deze twijfel door vanaf modeljaar 2020 in alle caravans en campers een BWT-waterfiltersysteem in te bouwen (Best Water Technology), zodat je overal veilig water kunt tappen en waardoor koffie en thee daadwerkelijk beter zullen smaken. Verder voorkomt het filter kalkaanslag, waardoor keuken en bad langer zonder kalkaanslag blijven. Ook bij oudere modellen uit de Knaus Tabbert-fabrieken kan de dealer een waterfilter inbouwen.

Elke zes maanden dient het filter te worden vervangen. Gebeurt dat niet, dan komt er geen water meer uit de kraan in de camper. Geen nood: via een simpele bypass kan er dan alsnog ongefilterd water worden getapt.