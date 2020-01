Knaus: drie keer in het nieuw

De Duitse fabrikant is volhardend, want het blijft de buscamper een CUV noemen: Caravan Utility Vehicle. Het zal een zaak van de lange adem zijn om deze term ingeburgerd te krijgen. Voor het komende jaar voegt Knaus drie nieuwe indelingen van de Boxstar buscamper toe aan het programma: de 540 MQ, 600 DQ en 600 ME.

De 600 DQ heeft een hefbed voorin en achterin bovendien een dwars tweepersoonsbed. In de 600 ME slaap je achterin in de lengte op bijna 200 cm lange bedden. Met het ‘CUV Welcome Paket’ koop je voor een zacht prijsje aantrekkelijke extra's, zoals een extra huishoudaccu of led-sfeerverlichting. De Boxstar XL is ook een buscamper, maar dan met een verhoogd dak. Mooi of niet, dit verdubbelt wel de ruimte in de bovenkastjes. En wat te denken van een stahoogte van 238 cm?

Het levert wel een voertuig op met een hoogte van 308 cm, zodat je moet oppassen met laaghangende takken of daken. Omdat de Boxstar Street XL en Lifetime XL 'slechts' 599 cm lang zijn, kan het gewicht voldoende onder de 3.500 kg blijven. De Live I (van integraal) is een doorontwikkeling van de al bestaande halfintegralen Traveller en Wave. De Live I rijdt op Fiat-basis. De twee indelingen heten 650 MEG en 700 MEG. Boven de cabinestoelen komt een hefbed naar beneden met een oppervlak van 195x150 cm. Platinum Selection is de aanduiding bij Knaus voor een reeks extra's tegen een bescheiden meerprijs. Alle indelingen van de halfintegralen Van TI en Sun TI zijn nu ook als Platinum Selection verkrijgbaar.