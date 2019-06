Kia teast nieuwe K7/Cadenza

De K7 is een naar Europese begrippen grote sedan die buiten thuisland Zuid-Korea Cadenza heet. Het model is onder meer ook verkrijgbaar in de Verenigde Staten en de huidige, tweede generatie loopt sinds 2016 mee.

Voor wie niet bekend is met de auto – en welke Nederlander is dat wel? – is het raadzaam om het huidige model er even bij te pakken, dus dat hebben we maar vast voor je gedaan.

Ten opzichte van de reeds bekende K7/Cadenza lijkt er veel te veranderen. Van opzij is goed te zien dat het om in de basis dezelfde auto gaat, maar de neus krijgt een andere indeling met een grotere, verder naar beneden doorlopende grille en afgeplatte lichtunits. Ook aan de achterzijde verandert er het nodige, waarbij de nieuw ontworpen achterlichtunits optisch aan elkaar worden gesmolten.

Bij veel facelifts blijft het interieur redelijk buiten schot, maar niet in dit geval. Als de tekeningen waarheidsgetrouw zijn, krijgt de K7 een geheel nieuw dashboard. Het brede, bovenin het geheel geplaatste scherm vormt daarmee optisch één geheel met het lagere deel van de middenconsole. Het horizontale deel van het dashboard, met daarop onder meer een forse plak hout, lijkt dat geheel te overbruggen. Dat detail doet wat denken aan het dashboard van de vorige Range Rover en zorgt voor een hoogwaardig ogend eindresultaat.

Het dashboard van de huidige (boven) en de nieuwe K7.

De nieuwe K7 moet al snel verschijnen, dus binnenkort zie je de auto in volle glorie.