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Kia Sportage Black Edition
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Kia Sportage zwarter dan zwart als Black Edition

Veel verwennerij

Lars Krijgsman
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Wie het zwart voor de ogen krijgt van zwarte accenten, zwarte wielen en andere zwarte extraatjes op auto's, doet er goed aan even de andere kant op te kijken. De Kia Sportage is er vanaf nu namelijk als Black Edition en als Black Edition Advanced. Voor wie van zwarte afwerking houdt, brengen die ook nog eens veel voordeel.

Aan uitvoeringen heeft de Kia Sportage geen gebrek. De volledig hybride of al dan niet vierwielaangedreven plug-in hybride Sportage is er als ComfortLine, DynamicLine, DynamicPlusLine, GT-Line en GT-PlusLine. Daar komen nu nog eens twee uitvoeringen bij: de Black Edition en de Black Edition Advanced. De Black Edition nestelt zich tussen de ComfortLine en DynamicLine, de Black Edition Advanced staat op zijn beurt tussen de DynamicLine en de DynamicPlusLine.

De Kia Sportage Black Edition heeft, zoals zijn naam al weggeeft, een uitgebreide reeks in het zwart uitgevoerde elementen. De grille, sierlijsten, zijspiegelkappen, dakrails, elementen in de bumpers, de Kia-logo's én de modelaanduiding zijn allemaal in het zwart uitgevoerd. Zwarte lichtmetalen wielen en donkergetinte ruiten maken ook deel uit van het Black Edition-feest. Zwarte lak (Pearl Black) is uiteraard beschikbaar, al kun je de Black Edition ook in andere kleuren krijgen. Meer zwarte verwennerij: de Black Edition heeft zwarte hemelbekleding, met zwart leer en suède beklede stoelen, lederlookafwerking op de portieren en een dashboard dat met metaalkleurige details is aangekleed.

Hoger op het menu staat de Black Edition Advanced. Die combineert al het bovenstaande, maar vult het aan met de uitrusting van de DynamicLine. Daar komt nog meer bij. De Black Edition Advanced biedt namelijk ook een groot panoramadak dat open kan, sfeerverlichting, een inductielader, stoelverwarming achter en een elektrisch bedienbare achterklep.

De Kia Sportage Hybrid en Plug-in Hybrid zijn er als Black Edition vanaf €45.495 en als Black Edition Advanced vanaf €46.995.

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