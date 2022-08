Kia Sportage - Back to Basics

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

De modelnaam Sportage gaat inmiddels alweer geruime tijd mee bij Kia. Waar het model medio jaren 90 nog een wat traditionelere terreinauto met ladderchassis en vierwielaandrijving was, opereert de Sportage in de 21e eeuw in het drukke segment van de middenklasse-SUV's. Houdt de laatste generatie zich daartussen qua standaarduitrusting een beetje staande?

Kia Sportage 1.6 T-GDi Mild Hybrid Comfortline

€36.995

Elektrificatie is het toverwoord bij de Sportage. De 1.6 T-GDi Mild Hybrid staat onder aan de prijsladder en biedt een vermogen van 150 pk. Dit is tevens de enige aandrijflijn die in combinatie met het basisuitrustingsniveau ComfortLine kan worden besteld. Boven de mild-hybride aandrijflijn staat de 1.6 Hybrid. Als Hybrid is de Sportage standaard met automaat uitgerust en komt het vermogen uit op 230 pk. Mede omdat de Sportage Hybrid pas verkrijgbaar is vanaf het duurdere uitrustingsniveau DynamicLine kost hij minimaal €41.995. Nog een treetje hoger staat de Plug-in Hybrid, die als DynamicLine minimaal €44.495 kost. Daar krijg je dan wel 265 pk en vierwielaandrijving voor terug.

Kia heeft voor de Sportage vijf uitrustingsniveaus op de prijslijst staan. Naast de eerder aangehaalde ComfortLine en DynamicLine kun je de Sportage ook bestellen als DynamicPlusLine, GT-Line en GT-PlusLine. Omdat Kia nauwelijks losse opties biedt, ben je qua uitrusting gebonden aan deze uitrustingsniveaus. Voor de Mild Hybrid werkt dat enigszins beperkend: Kia biedt deze versie namelijk alleen aan als ComfortLine of DynamicLine. Verderop gaan we nog wat dieper in op de extra's van elk uitrustingsniveau, eerst maar eens kijken wat de ComfortLine te bieden heeft.

Kleurenpalet

Hoewel de configurator van de Sportage opstart in de kleur Yuka Steel Gray is dat niet de standaardkleur. Dat is namelijk het getoonde Casa White. Alle overige lakkleuren hebben een meerprijs van €795. Dat zijn er overigens een boel: in de configurator kun je kiezen uit twaalf beschikbare kleuren voor de Sportage. Waar de keuze qua kleuren tamelijk reuze is, geldt dat niet voor de wielen. De Sportage ComfortLine staat af fabriek op 17-inch lichtmetalen wielen en dat is meteen de enige optie die je hebt.

Eén van de meest opvallende designelementen van de Sportage is de vorm van de lichtunits voor. Die zijn standaard voorzien van ledverlichting, net als de achterlichten. Wel gaat het bij de led-koplampen om reflectorkoplampen, het eenvoudiger type. Als ComfortLine heeft de Sportage een lichtsensor en een grootlichtassistent. Bij het parkeren krijg je hulp van een achteruitrijcamera; parkeersensoren zijn pas aanwezig vanaf de DynamicLine. Als je de auto opent of sluit, moet je dat overigens nog wel met de sleutel doen, want Keyless Entry zit er niet op. Elektrisch inklapbare en verwarmbare buitenspiegels en een automatisch dimmende binnenspiegel zijn wel altijd aanwezig op de Sportage.

Blanco knoppen

In het interieur van de Sportage kijk je uit op een digitaal instrumentarium met een 4,2-inch kleurenscherm. De snelheid en het toerental worden ook digitaal weergegeven, maar deze instrumenten zijn vaststaand en niet configureerbaar. Verder heeft de Sportage een 8-inch touchscreen voor het multimediasysteem. Dat systeem biedt geen geïntegreerde navigatie, maar wel Bluetooth-connectiviteit en Apple CarPlay en Android Auto. Onder het touchscreen zit het bedieningspaneel voor de handbediende airconditioning. Kia laat je wel enigszins merken dat je in de basisversie rijdt, want nog verder naar onderen zien we een hele rij blanco knoppen.

Qua bekleding en sierlijsten valt er niets te kiezen bij Kia. Het meubilair van de ComfortLine is bekleed met zwarte stof met een ruitpatroon. Het contrast in het zwarte interieur wordt gevormd door zilverkleurige accenten op onder meer het dashboard, het stuurwiel en de portieren. Qua veiligheidssystemen levert Kia de Sportage standaard af met multi-collision-remassistentie, actieve rijbaanassistentie, autonome rijbaanvolgassistentie, autonome noodremassistentie, vermoeidheidsherkenning en snelheidsbordenherkenning. Cruisecontrol is standaard, maar deze is niet adaptief. Adaptieve cruisecontrol is überhaupt niet leverbaar op de Mild Hybrid vanwege de handgeschakelde zesbak. De Hybrid en Plug-in Hybrid hebben het als DynamicLine wel standaard aan boord.

Over de DynamicLine gesproken: op de Sportage Mild Hybrid heeft dit uitrustingsniveau een meerprijs van €2.000. Voor dat bedrag krijg je onder meer een 12,3-inch infotainmentsysteem met full-map-navigatie en Kia Connect, een 12,3-inch digitaal instrumentarium, klimaatregeling met twee zones, een regensensor en parkeersensoren vóór en achter. Op de Hybrid en Plug-in Hybrid omvat dit uitrustingsniveau daar bovenop een derde zone voor de klimaatregeling, de eerder aangehaalde adaptieve cruisecontrol, schakelflippers en Highway Drive Assist, waarmee de Sportage semi-autonoom kan rijden. Daarboven staan de DynamicPlusLine (onder meer Matrix-Led, dodehoekassistent, privacy glass en panoramadak), GT-Line (onder meer sportievere bumpers, aluminium pedalen en zwarte hemelbekleding) en GT-PlusLine (onder meer adaptief onderstel, 360-gradencamera, stoelventilatie en Harman Kardon-audio).

Kannibalisme

De Sportage loopt qua standaarduitrusting in de pas met concurrenten als de Volkswagen Tiguan en Toyota RAV4. Die twee zijn alleen wel wat duurder. De Tiguan staat op de prijslijst vanaf €40.590, de RAV4 kost €38.995. Voor dat geld heb je ook een rijker uitgeruste Sportage DynamicLine. Of de Sportage het in ons land goed gaat doen, valt echter nog te bezien. De Kia-koper is in het verleden namelijk massaal gevallen voor de Niro, waarvan het nieuwe model als Hybrid ook nog eens goedkoper is dan de Sportage Mild-Hybrid. Die twee ontlopen elkaar qua formaat ook niet bijzonder veel. Intern kannibalisme lijkt dus mogelijk de grootste vijand voor de Sportage.