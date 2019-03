Kia presenteert 'Imagine by Kia'

Kia schuift in Genève de Imagine by Kia naar voren, een concept-car in de vorm van een volledig elektrische SUV.

De Kia 'Imagine by Kia', die we in de rest van dit artikel simpelweg als 'Imagine' zullen aanduiden, is volgens Gregory Guillaume, Vice President of Design bij Kia Motors Europe, een C-segment-SUV en dat betekent dat je het studiemodel als een Qashqai-achtige moet zien. Kia zegt losgelaten te hebben dat een EV er anders moet uitzien. Sterker nog, volgens Kia maakt men zich bij EV's tegenwoordig druk over zaken als de actieradius en of elektrische auto's wel leuk om te rijden zijn. Om dat weg te werken, heeft Kia de Imagine met zo veel mogelijk 'emotie' ontworpen.

Volgens Guillaume is de in Frankfurt ontworpen Imagine een hint "naar iets wat je bekend voor gaat komen, maar toch helemaal nieuw is. We zien het als een auto die zijn segment opschudt en verstoort", aldus de hoge pief. Het studiemodel heeft een sterk aflopende daklijn en ledverlichting in de vorm van Kia's 'tigernose grille'. Meer conceptuele geintjes: het dak en de voorruit bestaan uit één stuk glas en de richtingaanwijzers zijn hoog op de neus geplaatst, boven op de voorschermen. De verlichting aan de achterzijde is volgens Kia tot op zekere hoogte gebaseerd op die van de Stinger. Het 22-inch lichtmetaal gaan we op een eventuele productieversie waarschijnlijk niet terugzien. Hetzelfde geldt voor de 21 HD-schermen die in het futuristische interieur zijn geplaatst.

Gegevens over de aandrijflijn geeft Kia niet vrij. Het gaat hier dus vooral op een studiemodel waarvan het ontwerp belangrijk is. Verwacht invloeden van dit studiemodel terug te zien op toekomstige elektrische modellen van het merk.