Kia op 1 in JD Power betrouwbaarheidsonderzoek

Niet Toyota of Lexus, maar Kia pakt dit jaar de eerste plek in het bekende Amerikaanse betrouwbaarheidsonderzoek van onderzoeksbureau J.D. Power.

J.D.Powers ‘Vehicle Dependability Study’ (VDS) is misschien wel ’s werelds bekendste onderzoek naar de betrouwbaarheid van automodellen, al richt het zich op de Amerikaanse markt. Het jaarlijks terugkerende onderzoek richt zich middels een beproefde methode op auto’s die op het moment van het onderzoek zo’n drie jaar oud zijn. Men gaat daarbij uit van modeljaren, dus deze keer was het de beurt aan modeljaar 2019.

In het onderzoek van 2022 vinden opmerkelijke verschuivingen plaats ten opzichte van vorig jaar. Zo staat nu niet Lexus op de eerste plek bij de merken, maar Kia. De Koreanen zijn sowieso goed bezig, want Hyundai staat op de derde plek. Luxemerk Genesis, dat het in 2020 tot de eerste plek 'overall' schopte, doet het nu met plek vier. Daarmee mag het zich nog wel de winnaar onder de premiummerken noemen. Buick, de GM-tak die ook in eerdere edities vaak opvallend hoog scoorde, komt in dit onderzoek binnen op een zeer goede tweede plek. 'Publieksfavorieten' Toyota en Lexus vinden we op de plekken vijf en zes op de lijst.

Porsche

Veel Europese zijn ergens rond of onder de middenmoot te vinden. Porsche doet het als vanouds wel goed en scoort met de 911 opnieuw de titel ‘betrouwbaarste automodel’. Onderaan de lijst vinden we met Chrysler, Alfa Romeo en Ram opvallend veel merken van wat niet zo heel lang geleden nog FCA heette. Dat ook Land Rover ergens onderaan eindigt is geen grote verrassing, maar de op twee na laagste plek van Volvo is dat wellicht wel.

Bij dit onderzoek wordt gerekend in ‘problemen per 100 voertuigen’, ofwel ‘PP100’. Deze problemen worden geregistreerd op allerlei gebieden, van climate control tot exterieur en van infotainment tot aandrijflijn. In 2022 is er voor het eerst ook een categorie ‘driving assistance’, voor rij-assistentiesystemen. Het VDS-onderzoek moet overigens niet worden verward met de Initial Quality Study van J.D. Power, die vaak in de zomer wordt gepresenteerd. Hierin wordt gekeken naar problemen bij hagelnieuwe auto’s en dus niet naar de betrouwbaarheid van exemplaren die al wat jaren onderweg zijn.