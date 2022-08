Kia laat elektrische SUV EV9 zien: komt in 2023

Na de EV6 komt... de EV9! De Kia EV9 wordt een SUV die even groot als hoekig wordt. Kia laat nu zelf voor het eerst foto's van de productierijpe EV9 zien, al is de koets van de SUV nog altijd bedekt met een camouflerend stickervelletje.

De EV6 is de eerste en vooralsnog enige elektrische auto van Kia's label dat het voor zijn in de basis puur als elektrische auto ontwikkelde modellen heeft bedacht. Het 'EV' geheten label, waarbij die afkorting wordt gevolgd door een cijfer, is daarmee vergelijkbaar met het Ioniq-kopje waar Hyundai auto's als de Ioniq 5 en Ioniq 6 onder voert. Lang hoeft de Kia EV6 echter niet de enige 'EV' van Kia te blijven. In 2019 schotelde Kia ons de Concept EV9 voor, een concrete vooruitblik op een elektrische SUV waarvan we nu weten dat hij in het eerste kwartaal van 2023 wordt onthuld.

Kia geeft voor het eerst zelf een reeks platen vrij van de definitieve EV9, de productieversie van de Concept EV9. Uit eerdere spionagefoto's konden we al afleiden dat Kia voor het ontwerp van de EV9 behoorlijk trouw blijft aan de conceptuele voorganger ervan. Dat betekent: een hoekige koets met scherpe vouwen, op bijzondere wijze uitgeklopte wielkasten en eigenwijze verlichting.

Onder de Kia EV9 zit een variant van het modulaire E-GMP-platform dat ook door zustermerk Hyundai wordt gebruikt. Technische gegevens zijn er nog niet. De Kia Concept EV9 moest op papier zo'n 480 kilometer kunnen afleggen met een volle accu. Een vergelijkbare actieradius verwachten we dan ook van ten minste één van de motorversies van de definitieve EV9. We mikken erop dat de Kia EV9 zo'n 4,90 tot 4,95 meter lang wordt en een wielbasis van minimaal drie meter krijgt. Daarmee wordt het niet de grootste SUV van Kia, dat lijkt namelijk de ruim vijf meter lange Telluride te blijven. Net als die alleen in de Verenigde Staten geleverde Telluride biedt de elektrische EV9 straks plaats aan tot zeven inzittenden. Ook Hyundai komt met een elektrische SUV die wat formaat betreft vergelijkbaar zal zijn met deze EV9. Dat wordt de productieversie van de Seven, een studiemodel dat in 2019 gelijktijdig met de Concept EV9 werd gepresenteerd.

In het leveringsgamma van Kia wordt de EV9 de absolute topper. Kia omschrijft de EV9 namelijk als zijn nieuwe vlaggenschip, een auto die "als nieuwe standaard gaat gelden op het gebied van design, prestaties, actieradius, rijdynamiek, technologie en comfort."