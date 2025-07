Kia EV3 GT belooft behoorlijk heftig te worden

Al bij de introductie van de Kia EV3 hoorden we dat er een GT in het vat zit. Die zien we hier voorbijrollen. Dat belooft een praktische bandenverslinder te worden.

Kia steekt al zijn auto's maar wat graag in een GT-Line, maar van sommige modellen verschijnt ook werkelijk een knotsgekke GT-versie. De Kia EV6 GT gaf wat dat betreft al het goede voorbeeld en ook van de Kia EV3 zit er zo'n heftige versie aan te komen. We zagen 'm van de winter al eens stevig ingepakt in de vrieskou, nu heeft hij wat minder verhullende opsmuk op zich.

Echt heel noodzakelijk is de aankleding überhaupt niet, want we verwachten dat de Kia EV3 GT op wat uitbundiger bumperwerk na toch weinig van een normale EV3 zal afwijken. De flinke wielen krijgen we ook al helemaal te zien en daarachter zit natuurlijk extra heftige remmerij. Dat moet straks mogelijk een vermogen van tegen de 600 pk beteugelen. 600 pk in een compacte SUV; het is hard gegaan in autoland de afgelopen jaren. We verwachten dat de Kia EV3 GT laat dit jaar of begin volgend jaar acte de présence zal geven.