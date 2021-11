Kia Concept EV9: grote SUV boven EV6

Kia presenteert tijdens Automobility in Los Angeles de Concept EV9, een vooruitblik op een flinke elektrische SUV die op termijn een plek boven de EV6 krijgt in Kia's elektrische modellengamma.

Terwijl op de stand van Hyundai de Seven schittert, blikt Kia in Los Angeles met deze Concept EV9 vooruit op zijn toekomstige elektrische SUV. De Concept EV9 is zoals zijn naam al aangeeft nog een studiemodel, maar wel een die al behoorlijk wat weggeeft van wat je binnen nu en enkele jaren op het gebied van elektrische SUV's van het merk kunt verwachten. Binnen nu en enkele jaren zet Kia namelijk een van deze Concept EV9 afgeleide SUV een paar stappen boven de Kia EV6 in het gamma.

De Concept EV9 blikt namelijk vooruit op Kia's tweede in de basis als ontwikkelde elektrische auto, een auto die aan het EV-label wordt gehangen dat het merk al toepast op de EV6. Net als alle toekomstige dedicated elektrische modellen van Kia en Hyundai komen die op het speciaal voor elektrische auto's bestemde E-GMP-platform te staan. Daarnaast komt Kia de komende jaren ook met elektrische versies van auto's die ook met verbrandingsmotoren beschikbaar komen. De exacte specificaties van de aandrijflijn houdt Kia onder de pet, maar die zijn bij een concept-car als deze ook niet zeer relevant, al geeft de wel vrijgegeven beoogde actieradius van 483 kilometer een aardige indicatie van wat je op dat vlak van de van deze showauto afgeleide toekomstige Kia EV9 kunt verwachten.

Fors

Hoewel de Kia Concept EV9 op dezelfde autobeurs zijn publieksdebuut beleeft als de Hyundai Seven, zijn de twee SUV's absoluut niet gelijk aan elkaar. De Concept EV9 en Seven verschillen net zo van elkaar als de Kia EV6 en de Hyundai Ioniq 5. Niet alleen hebben de twee conceptuele elektrische SUV's een compleet eigen koets, ook de afmetingen wijken onderling af. Zo is de wielbasis van de Kia Concept EV9 met 3,1 meter zo'n 10 centimeter korter dan die van zijn SUV-broer van Hyundai. Opvallend, de wielbasis van de EV6 is ook 10 centimeter kleiner dan die van de Ioniq 5. Hoewel we nog moeten gissen naar het formaat van de Hyundai Seven, meldt Kia netjes dat de Concept EV9 4,93 meter lang, 2,06 meter breed en 1,79 meter hoog is. Die maten maken hem ruim 10 centimeter langer dan de Sorento, maar wel weer 7 centimeter korter dan Kia's grootste bestaande SUV: de Telluride. Net als die SUV heeft de Concept EV9 drie zitrijen, wat erop wijst dat de uiteindelijke EV9 zeer waarschijnlijk als zevenzitter leverbaar wordt.

Design

Ook wat uiterlijk betreft heeft de Concept EV9 een heel eigen karakter. Kia's elektrische SUV ziet er met zijn hoekige vormen, relatief rechtop staande voorruit, hoge vierkante neus en bonkige wielkasten simpelweg stoer en robuust uit. Vrijwel elke lijn lijkt met een liniaal gezet. De bekende Tiger Nose-grille die Kia jarenlang toepaste, evolueerde op de EV6 door tot wat Kia het Digital Tiger Face noemt. Met het front van de Concept EV9 is Kia's designafdeling nog een stap verder gegaan. We zien dunne, S-vormige ledverlichting met ernaast een hele reeks gekleurde ledjes.

Ook de verlichting aan de achterkant is bijzonder. De ledunits volgen hier zowel de lijn van de flank als de contouren van de achterruit. De laadklep bevindt zich nabij de rechter achterste wielkast. Leuke details: rond de koelopening in de motorkap zijn zonnepanelen aangebracht die extra energie naar binnen harken en de dakrails zijn met een druk op de knop in het dak te verbergen als je ze niet gebruikt. De opvallend vormgegeven wielen, waarin hoekige en ronde vormen gecombineerd worden, zijn misschien wel het meest letterlijke voorbeeld van de Opposites United-designtaal waarmee Kia zijn nieuwe modellen overgiet.

Interieur

Net als van het uiterlijk heeft ook Kia werk gemaakt van het interieur van de Concept EV9. Het minimalistisch ogende dashboard wordt deels gevuld door een 27-inch groot en dus enorm display dat zowel als infotainmentsysteem als instrumentarium fungeert. Onder het optisch zwevende scherm zitten aanraakgevoelige sneltoetsen. Het opvallend vormgegeven stuurwiel, met ook daarop touchknoppen, valt volledig in het dashboard weg te klappen. Opvallend genoeg heeft dat niets te maken met vooral op papier aanwezige autonome capaciteiten.

Kia introduceert namelijk drie interieurmodi waarvan slechts de Active Mode - met uitgeklapt stuurwiel - bedoeld is voor tijdens het rijden. Kia omschrijft Pause Mode als een stand waarin het interieur wordt omgetoverd tot een soort lounge waarin de stoelen naar elkaar toe worden gedraaid, al kunnen de zetels op de tweede zitrij ook tot tafels worden omgetoverd. Enjoy Mode is voor wie graag van de buitenlucht wil genieten. In deze modus draaien de stoelen op derde zitrij zich om en gaat de achterklep open. Lekker zitten. Lekker kijken.