Kant en klaar: Exeed VX

Chery is een Chinese fabrikant die tal van merken onder zijn vleugels heeft. Een daarvan is Exeed, een divisie waarmee Chery zich vooral lijkt te richten op hoger in de markt gepositioneerde SUV's en cross-overs. In 2017 maakten we kennis met de TX en diens zevenzitsbroer TXL. Die twee SUV's, die overigens vanaf volgend jaar onder merknaam Vantas ook in de Verenigde Staten verkocht gaan worden, krijgen nu gezelschap van de fors grotere VX.

De VX kwamen we in november vorig jaar voor het eerst digitaal tegen, toen in het Chinese Guangzhou de VX Concept werd gepresenteerd. Die auto is nu productierijp, maar van het studiemodel wijkt de nieuwkomer nauwelijks af. De productierijpe VX moet het zonder blauwe verlichting doen, al blijft de indeling van de lichtunits gelijk. Ook heeft Exeed de koperkleurige delen in de grille samen met de blauwe verlichting in de bumper in de prullenbank laten eindigen.

Hoewel de VX zich vanbuiten vanuit diverse hoeken laat bekijken, houdt Exeed de nodige informatie alsook beeld van het binnenste nog even voor zichzelf. Als de buitenmaten van de auto echter overeenkomen met die van de concept-car, en daar heeft het alle schijn van, dan strekt de VX zich uit over een afstand van 4,97 meter. De afstand tussen de voor- en achteras zou in dat geval 2,9 meter bedragen. Daarmee is het model net iets kleiner dan de in Nederland niet leverbare grotere broer van de Touareg: de Teramont (Atlas in de Verenigde Staten). De VX wordt leverbaar met twee 2.0's en is straks in China zelfs met een geblazen 1.6 te koop. De tweeliters zijn goed voor 254 pk en 220 pk, terwijl de 1.6 het tot een voor een auto van dit formaat bescheiden 197 pk schopt. Schakelen gaat met een zeventraps automaat met dubbele koppeling.

Een Chinees prijskaartje is nog niet bekend. Naar Europa komt de auto vooralsnog niet, al heeft Chery wel laten weten Europese avonturen met subdivisie Exeed aan te willen gaan.