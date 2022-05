Kan Verstappen de Amerikaanse show stelen? - Vooruitblik GP Miami

Mede dankzij de Netflix-hit Drive to Survive lijkt de Formule 1 eindelijk vaste voet op Amerikaanse bodem te krijgen. Naast Austin is daarom de Grand Prix van Miami aan de kalender toegevoegd. In een uitverkocht huis zullen de organisatoren er alles aan doen om er een great show van te maken.

Het circuit: op zoek naar glamour

Ja, er waren in de jaren 80 en 90 Formule 1-races in onder meer Long Beach, Phoenix en Indianapolis. Maar écht warm liep het publiek er nooit voor. De Amerikaanse autosportfans zijn eerst en vooral verknocht aan het kijken naar Nascar-bolides die urenlang bumper aan bumper linksaf bulderen: spektakelwedstrijden met veel kabaal, veel crashes, veel herstarts en tientallen leiderswisselingen. Vaak wordt pas in de allerlaatste ronde beslist wie er wint.

Tsja, probeer dan maar eens uit te leggen waarom er in de Formule 1 maar een paar teams om de zege kunnen vechten en waarom er soms slechts een handvol auto’s in dezelfde ronde finisht. Tel daarbij het bandendebacle op Indianapolis in 2005 (de Michelins bleken niet bestand tegen de krachten op het ovalgedeelte van het circuit, alleen de zes Bridgestone-rijders gingen van start) en de Amerikaanse Grand Prix was ten dode opgeschreven.

Bernie Ecclestone, de voormalige baas van de Formule 1, heeft zich evengoed altijd hard gemaakt voor een terugkeer naar het beloofde land - uiteraard gevoed door het idee dat er de nodige dollars waren te halen. In 2012 streek het circus derhalve voor het eerst neer in Austin. Dat evenement is door de nieuwe rechtenhouder Liberty Media inmiddels uitgebouwd tot een groot, spectaculair festival, met ’s avonds concerten van sterren als Taylor Swift, Elton John en Britney Spears. Hoe succesvol echter ook, de échte glamour is niet in Texas te vinden. Dus bleven locaties als Miami, Las Vegas en New York eveneens op het wensenlijstje van de Formule 1. Eerstgenoemde kan daar dit weekeinde vanaf worden gestreept, want er is een tienjarige deal met Miami afgesloten.

Dé bocht: inhalen in 11 en 17

Om niet dezelfde fout te maken als in Indianapolis wordt er niet gereden op de road course-versie van de speedway in Homestead, maar op een semi-stratenparcours (het grootste deel is specifiek aangelegd) in de wijk Miami Gardens. Oorspronkelijk was het idee om in het midden van de stad een écht stratencircuit te creëren, over onder meer Port Boulevard en Biscayne Boulevard. Daar zaten echter niet alle bewoners op te wachten, daarom is er uitgeweken naar een groot stuk privégrond rondom het Hard Rock Stadium, helaas ver verwijderd van de downtown skyline en de witte stranden. Kosten noch moeite zijn gespaard om het complex uit de grond te stampen, met een indrukwekkende hoeveelheid tribunes, de nodige vip-gebouwen en veel voorzieningen voor de fans. Het oogt een beetje als een reusachtig festivalterrein. Voor het nodige Miami Vice-gevoel is er zelfs een nephaven met nepwater.

De omloop zelf is 5,41 kilometer lang en telt 19 bochten en twee lange rechte stukken, met eenzelfde hoeveelheid DRS-zones. De verwachte topsnelheid is zo’n 320 km/h, het gemiddelde zal rond de 225 km/h liggen. Max & Co krijgen aardig wat variatie voorgeschoteld, met in het begin een paar ultrasnelle passages die een beetje aan het circuit van Jeddah doen denken, en aan het eind van de tweede sector een serie krappe, technisch uitdagende hoeken. Wat dé bocht wordt waar we het zondagavond laat allemaal over hebben, is even afwachten. Feit is wel dat we in bocht 11 en 17 het meeste inhaalspektakel verwachten.

Cockpit view: van sim naar realiteit

Het Miami International Autodrome lijkt op papier (of beter: virtueel) niet héél moeilijk te leren. De coureurs hebben het uiteraard al uitgebreid verkend in de simulator. De installaties van de F1-teams zijn uiterst realistisch en nauwelijks te vergelijken met een huis-tuin-en-keukenset. Laten we het zo zeggen: een gamer die nooit heeft geracet zal het in een professionele F1-sim aardig moeilijk hebben, een racer die niet kan gamen kan ermee uit de voeten alsof hij niet in de fabriek zit maar daadwerkelijk op het circuit.

Ondanks dat hoge realiteitsgehalte zijn er in Miami nog genoeg onbekende factoren. Voor banen waar men eerder is geweest en waar de engineers dus vele terabytes aan data hebben verzameld, kan elk hobbeltje, elke kerbstone en elk stukje asfalt - waar is meer grip, waar minder - tot in detail worden gesimuleerd. En dat voor verschillende tijdstippen op de dag en onder diverse weersomstandigheden. Als je daarentegen een nieuw circuit programmeert, moet je voornamelijk varen op GPS- en videodata en op de theoretische ‘stroefheidswaarden’ die je van de architecten hebt gekregen. Kortom, de coureurs zullen best nog voor wat verrassingen komen te staan.

De Max-factor: nog geen reële afspiegeling

Afgaande op de Grand Prix van Imola zou je denken dat Red Bull de balansproblemen te boven is en het gaatje naar Ferrari is gedicht. Oftewel, dat de (kleine) updates en het afstelwerk aan de RB18 hun vruchten hebben afgeworpen. Laten we echter niet te vroeg juichen; door het frequent wisselde weer en de beperkte trainingstijd was afgelopen GP-weekeinde niet bepaald representatief. Bovendien had Ferrari nog geen wijzigingen aan de scharlakenrode bolide doorgevoerd; in Miami komt de Scuderia met een aanpaste achtervleugel en vloer.

De vraag is evengoed of we aan de hand van de krachtmeting in Florida wél conclusies kunnen trekken over de onderlinge verhoudingen. Het Miami International Autodrome wijkt aardig af van de (reguliere) circuits die ons straks in Europa staan te wachten. Wat dat betreft zal de Grand Prix van Spanje een reëlere afspiegeling vormen. Barcelona is immers een circuit waarop al veel is getest, bovendien komt iedereen daar met het eerste écht grote updatepakket. Maar zover is het nog niet. Eerst kijken we uit naar komend weekeinde. Laten we hopen dat Max Verstappen de ster van de Amerikaanse show wordt!

Facts & figures

Miami International Autodrome

Lengte: 5,412 km

Aantal ronden: 57 (308,326 km)

Ronderecord: n.v.t.

Tijdschema

vrijdag 6 mei

Vrije training 1: 20.30 - 21.30 uur

Vrije training 2: 23.30 - 00.30 uur

Zaterdag 7 mei

Vrije training 3: 19.00 - 20.00 uur

Kwalificatie: 22.00 - 23.00 uur

Zondag 8 mei

Race: 21.30 – 23.30 uur