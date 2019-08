Kalashnikov schiet met scherp op taximarkt

Het JSC Kalashnikov Concern kennen we voornamelijk als producent van vuurwapens, maar dat is niet het enige waar het bedrijf zich mee bezighoudt. Vorig jaar lieten de Russen een elektrisch driewielertje zien dat door de verkeerspolitie van Moskou gebruikt zou kunnen worden en niet veel later trok het bedrijf het doek van de merkwaardige CV-1 Concept. Nu richt Kalashnikov, bewapend met de UV-4, zijn vizier op de taximarkt.

De UV-4 is een klein elektrisch wagentje dat tijdens het International Eurasian Taxi Forum (MEFT) in Moskou is gepresenteerd. Volgens Kalashnikov is de UV-4 bestemd voor vervoersbedrijven én voor autodeelprogramma's in stedelijke gebieden. De ogenschijnlijk veredelde golfkar heeft een 68 pk sterke elektromotor waarmee de 3,4 meter lange, 1,7 meter hoge en 1,5 meter brede UV-4 in totaal zo'n 150 kilometer kan afleggen. Hoe groot het accupakket van de 650 kilo wegende UV-4 is, vermelden zijn scheppers niet. Wel weten we dat de topsnelheid op een bescheiden 80 km/h ligt.

Kalashnikov hoopt de UV-4 aan het eind van dit jaar productieklaar te hebben.