Jorge Díez nieuwe hoofdontwerper Seat

Jorge Díez is per ingang van 1 december benoemd tot de nieuwe 'Design Director' van Seat, maakt het automerk bekend. Díez is daar niet bepaald een onbekende, want eerder stond hij al aan het roer van de afdeling exterieurontwerp. Na een aantal omzwervingen binnen en buiten de Volkswagen-groep keert de ontwerper er weer terug.

Bij Seat is men enthousiast over de terugkeer van de topontwerper. Díez leidde van 2011 tot 2014 de afdeling exterieurontwerp bij Seat en was in die hoedanigheid verantwoordelijk voor de derde generatie van de Leon, de vierde generatie van de Ibiza en de eerste SUV van Seat, de Ateca. Seat-topman Wayne Griffiths steekt dat enthousiasme niet bepaald onder stoelen of banken. "Jorge Díez is één van de meest getalenteerde ontwerpers in de auto-industrie," zegt hij. "Zijn handtekening staat op veel van onze belangrijkste modellen uit de afgelopen tien jaar. Het is geweldig nieuws dat hij terugkeert naar Seat. Zijn internationale ervaring en de waarden van de merken Seat en Cupra zullen worden weerspiegeld in de modellen die we de komende jaren lanceren."

Zijn naam is voor het grote publiek misschien niet heel bekend, maar de auto's die Jorge Díez heeft getekend zijn dat des te meer. Voordat hij bij Seat terecht kwam, heeft hij zeven jaar bij Audi gewerkt. De tweede generatie van de TT en de eerste A7 zijn door hem getekend. In 2014 keerde Díez na zijn periode bij Seat weer terug bij Audi. Hij was directeur van het Automotive Konzept Design in München en heeft ook gewerkt voor Lamborghini en Ducati. In juli 2019 trad hij als Vice-President in dienst bij de Europese ontwerpafdeling van Mitsubishi, maar dat dienstverband was van kortstondige duur. Aangezien zijn ontwerpen bij Seat zich typeren door hun strakke lijnen, ligt het voor de hand dat het merk die designtaal verder voort gaat zetten in de toekomst.