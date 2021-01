Jeep viert jubileum met 80th Anniversary-editions

Jeep bestaat dit jaar 80 jaar! Om deze mijlpaal te vieren, levert het merk de Renegade, Wrangler en Compass als ‘80th Anniversary’. De speciale editie van de Renegade is momenteel al leverbaar, de Wrangler en Compass volgen later dit jaar.

Verwacht geen schokkende dingen bij de jubileumuitvoering. De 80th Anniversary-modellen onderscheiden zich eigenlijk vooral dankzij de badges, die zowel in het interieur als op het exterieur in overvloed te vinden zijn. Verder staan ze op speciale lichtmetalen wielen en zijn de exterieuraccenten in ‘Granite Crystal’, oftewel mat donkergrijs, uitgevoerd. Verder besprenkelt Jeep de feestmodellen met een flinke lading opties. Zowel op de Wrangler, de Compass als de Renegade behoren zaken als het UConnect-multimediasysteem, Keyless Go, een achteruitrijcamera en diverse veiligheidssystemen tot de standaarduitrusting. De 80th Anniversary is overigens niet gebonden aan één specifieke motorvariant per model. Feest vieren kan dus in combinatie met meerdere motoren.

De Renegade is per direct als 80th Anniversary leverbaar vanaf €32.290. Daarvoor krijg je dan de 120 pk sterke 1.0 T-driecilinder. De Nederlandse prijs van de Wrangler 80th Anniversary volgt later. Voor de Compass geldt dat de 80th Anniversary tevens het introductiemodel van de facelift wordt. Daarvan laat Jeep nu tevens de eerste foto’s zien voor de Europese markt. De voorbumper is aangepakt en ook het interieur heeft een andere layout gekregen, met prominent aanwezige beeldschermen. Jeep doet de gefacelifte Compass in een later stadium uitgebreider uit de doeken.