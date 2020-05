Jeep: 'Elektrische aandrijving geweldig voor tereinauto'

Jeep is echt allang het merk niet meer dat enkel enorme, benzine slurpende blokken in zijn avonturiers hangt, want het heeft inmiddels ook al diverse plug-ins in het aanbod. Zelfs de Wrangler, die qua uiterlijk nog altijd sterk naar het verleden hangt, is niet bang meer voor een stekker. Dat bleek in Las Vegas wel, eerder dit jaar, toen Jeep er een Wrangler-plug-in op de beursvloer parkeerde. Hoewel daar nog geen productieplannen voor zijn, blijkt Jeep wel klaar om de traditionele visie op aandrijflijnen bij het grof vuil te zetten.

Mark Allen, hoofdontwerper bij Jeep, gaat zelfs alvast een stapje verder. Volgens hem is een volledig elektrische Jeep helemaal een mooi concept. "We hebben nu een centrale krachtbron die via mechaniek de krachten over de vier wielen verdeelt. Als we een EV zouden maken, kun je per wiel afregelen wat de snelheid en draairichting is. Dat is geweldig voor manoeuvres en grip op ruig terrein. Het brengt ons eerder meer mogelijkheden dan minder", aldus Allen volgens Caradvice. Daarbij is er bij EV's natuurlijk ook direct vol koppel voorhanden, om het nog interessanter te maken.

Volgens Allen draait het erom dat de auto's van Jeep al maar beter moeten worden buiten de gebaande paden, dus kan het er zeker van komen. Over concrete productieplannen voor een elektrische Jeep houdt Allen zijn kaken stijf op elkaar, maar hij sluit niet uit dat er iets 'aan de horizon lonkt'.