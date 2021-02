Jaguar is per 2025 puur elektrisch

Het is waarschijnlijk de grootste verandering in de moderne geschiedenis voor Jaguar: per 2025 is er geen nieuwe 'Jag' meer te koop met een verbrandingsmotor. Dat maakt Jaguar Land Rover bekend. Jaguar stoomt een nieuwe modellenlijn klaar die rust op een speciaal voor BEV's bestemd platform.

Bekende modelnamen blijven bestaan, maar komen dus alleen nog volledig elektrisch op de markt. De nieuwe Jaguar XJ, die dit jaar onthuld zou moeten worden, vormt een uitzondering. Jaguar zegt dat die naam behouden blijft, maar dat die auto niet bij de nieuwe line-up hoort. Of Jaguar daarmee bedoelt dat het XJ-project helemaal geschrapt is, zoals sommige bronnen beweren, is niet helemaal duidelijk. Het kan ook betekenen dat de XJ het laatste model is dat nog voor de grote vernieuwingsronde komt en zowel met elektrische aandrijving als verbrandingsmotoren komt.

Welke modellen of namen behouden blijven, valt nog te bezien. Liefhebbers van Jaguars met brullende motoren moeten vooral nog maar even extra genieten van de F-type, want die zwaait de verbrandingsmotor mogelijk als laatste uit.

Land Rover

Zustermerk Land Rover doet het iets rustiger aan, maar ook daar krijgt elektrische aandrijving dit decennium een groot aandeel. Per 2030 moet van elk model ook een volledig elektrische versie leverbaar zijn. JLR verwacht dat in dat jaar 60 procent van de Land Rovers volledig elektrisch is. De eerste volledig elektrische Land Rover mogen we in 2024 verwachten. Dat is ongetwijfeld de nieuwe Range Rover. Waarschijnlijk is die er met verbrandingsmotor al wel wat eerder; we rekenden eerder namelijk nog op een onthulling in dit jaar.

In de komende vijf jaar komt Land Rover met zes modellen die (ook) volledig elektrisch leverbaar worden. Daarvoor gebruikt het de MLA-basis (Modular Longitudinal Architecture) voor modellen die zowel volledig elektrisch als deels elektrisch aangedreven op de markt komen. Daaronder valt in ieder geval de komende Range Rover en ook de nieuwe Jaguar XJ staat op die basis. Een nieuwe EMA (Electric Modular Architecture) genaamd platform is bestemd voor auto's die enkel elektrisch leverbaar worden.