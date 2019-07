Jaguar sluit komt 'baby-Jags' niet uit

Jaguar heeft met de I-Pace drie World Car Awards binnengesleept. Dat wordt gevierd met het delen van interessante informatie over wat we de komende jaren van het merk kunnen verwachten.

Met de volledig elektrische I-Pace wist Jaguar in verschillende categorieën een fors aantal stemmen binnen te hengelen. De I-Pace mag namelijk niet alleen de prestigieuze titel World Car of the Year achter zijn naam schrijven, maar werd ook verkozen tot World Green Car én kreeg de titel World Car Design of the Year op zich geplakt. De Engelsen vieren dat onder andere door naar de toekomst te kijken.

We weten al dat de opvolger van de XJ het over een ander boeg gaat gooien. Die nieuwe topsedan laat verbrandingsmotoren voor wat ze zijn en zal puur en alleen in volledig elektrische vorm beschikbaar komen. Daarbij kondigt Jaguar de komst aan van onder andere een nieuwe F-Type, een auto waar al de eerste spionagefoto's van zijn opgedoken, én van een volledig nieuwe generatie van de XE. Interessant is ook de J-Pace die Jaguar weer noemt, een auto die je waarschijnlijk moet zien als Jaguar's full-size SUV. Daarnaast meldt Jaguar doodleuk dat "[...] aanzienlijk goedkopere baby-Jags" niet zijn uitgesloten. De Engelsen spelen zelfs al met de naamgeving, daar het merk de namen [...] A-Pace of B-Pace" al durft te noemen.

Wanneer de genoemde nieuwkomers exact beschikbaar komen, staat nog niet vast. De J-Pace zou voor 2021 op de rol staan. De XE is vrij recent gefacelift en van de nieuwe F-Type hebben we al spionagebeelden gezien.