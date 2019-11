Jaguar kondigt vernieuwde F-Type aan

Jaguar stuurt een teaservideo de wereld in waarmee het de introductiedatum van de vernieuwde F-Type vrijgeeft. Wat blijkt? Al op 2 december wordt de vernieuwde in Brits maatpak gestoken atleet aan de wereld voorgesteld. In de video is verder helaas niets nieuws te zien.

De vernieuwde F-Type is al meerdere keren voor de lens van onze spionagefotograaf verschenen. De in de basis in 2012 gepresenteerde F-Type, leverbaar als Coupé én als Convertible, wordt zeer waarschijnlijk niet tot op het kleinste boutje vernieuwd. In plaats daarvan geeft Jaguar z'n sporter een grondig herziene koets compleet met nieuwe verlichting aan de voor- én achterzijde, nieuwe voor- en achterschermen. Het interieur wordt ongetwijfeld geïnjecteerd met modern DNA, maar ook op technisch vlak verwachten we vernieuwingen. Reken op een doorontwikkelde versie van het aluminium chassis van het huidige model. Verder breidt Jaguar de lijst met veiligheidssystemen ongetwijfeld danig uit. Concerngenoot Land Rover voerde eerder een zeer grondige update door op de Discovery Sport.