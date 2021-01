Jaarverkopen Groupe Renault: 21,3 procent in de min

Groupe Renault geeft zijn verkoopcijfers over 2020 vrij. Daarin blijkt uiteraard dat het concern hard is geraakt door de internationale gevolgen van de coronapandemie, al zijn de klappen die Groupe Renault moet incasseren wel erg stevig.

Groupe Renault verkocht vorig jaar wereldwijd 2.949.849 nieuwe auto's. Nog altijd een enorm aantal, al zag het concern zijn verkopen ten opzichte van 2019 met maar liefst 21,3 procent slinken. Daarmee heeft Groupe Renault het zwaarder te verduren gehad dan de internationale automarkt in z'n totaliteit, die vorig jaar volgens het bedrijf 14,2 procent kleiner was dan in 2019. Volgens Groupe Renault heeft dat onder meer te maken met zijn grote aanwezigheid in landen waar de autoverkoop in het tweede en vierde kwartaal van 2020 volledig op zijn gat lag, waaronder in thuismarkt Frankrijk.

Merken

Renault zelf zag zijn verkopen vorig jaar ten opzichte van 2019 met 24,1 procent afnemen tot 1.787.121 stuks. Het gaat hier om zowel personenauto's als lichte bedrijfswagens. Dacia werd nog harder geraakt en noteerde vorig jaar een verkoopdaling van 29,2 procent ten opzichte van 2019. Het merk verkocht in totaal 520.765 personenauto's en bestelauto's. Renault Samsung, in Zuid-Korea actief, zag z'n verkopen aangejaagd door de XM3 met 14,2 procent toenemen en ook het Russische moederbedrijf van Lada (Avtovaz), onderdeel van Groupe Renault, zag z'n verkopen vorig jaar toenemen. Lada zelf noteerde echter een verkoopdaling van 7 procent, het merk verkocht 383.983 personenauto's en lichte bedrijfswagens. Alpine had in 2020 al helemaal een jaar waar het liever niet op terugkijkt. De sportwagenfabrikant zag zijn verkopen in 2020 met ruim 68 procent afnemen tot 1.526 exemplaren.

Markten

Groupe Renault verkocht in Europa vorig jaar 1.443.917 personenauto's en lichte bedrijfswagens, 25,8 procent minder dan in 2019. 535.591 exemplaren daarvan werden in Frankrijk aan de man gebracht (-23,3 procent). De Clio ging vorig jaar in Europa 227.079 keer over de toonbank.

In Afrika, het Midden-Oosten en Zuid-Oost Azië namen de verkopen vorig jaar met 23,3 procent af tot 346.207 stuks. Ook in China vielen de verkopen vorig jaar met 155.728 stuks fors lager uit dan vorig jaar (-13,3 procent).

Toch weet Groupe Renault een positief nieuwsfeit te vinden. In Europa verkocht het vorig jaar namelijk 115.888 elektrische auto's, maar liefst 101,4 procent meer dan in 2019. De Renault Zoe is met 100.657 verkochte exemplaren (+114 procent) de absolute elektroknaller gebleken. Groupe Renault meldt verder dat het in Europa meer dan 30.000 hybriden en plug-in hybriden heeft verkocht.