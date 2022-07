Irmscher maakt camper van Volkswagen ID Buzz

Volkswagen biedt de ID Buzz momenteel aan in een personen- en bestelvariant. Een camperversie van de elektrische reïncarnatie van de T1 is er vooralsnog niet. Daar brengt Irmscher verandering in, want de tuner introduceert een complete kampeerset voor de ID Buzz. Ook krijgt de elektrische bus een sportiever uiterlijk.

Irmscher, dat was toch voornamelijk een Opel-tuner? Klopt, maar kennelijk was de ID Buzz te aanlokkelijk voor het bedrijf om te laten liggen. Aan de buitenkant past Irmscher de ID Buzz aan door een bodykit waarbij onder de voor- en achterbumper en de zijskirts extra sierstrips worden gemonteerd. Ook krijgt het busje een subtiele achterspoiler en ligt hij 30 mm dichter bij het asfalt. Om de wielkasten goed op te vullen, kun je kiezen uit 19- of 20-inch lichtmetalen wielen met 'whitewall'-banden.

Het getoonde model, dat gespoten is in een two-tone samenstelling met oranje details, is daarnaast volgeplakt met Irmscher-stickers en zelfs de Volkswagen-logo's zijn vervangen voor het logo van Irmscher. De grote 'i' heeft overigens wel wat weg van het logo van BMW i. Technisch past Irmscher de ID Buzz niet aan, maar het bedrijf zegt wel dat alle onderdelen zijn geoptimaliseerd in de windtunnel. Gecombineerd met de verlaging zou dat wellicht een gunstigere actieradius op kunnen leveren dan de 420 kilometer die Volkswagen opgeeft voor een standaard ID Buzz, maar daar doet Irmscher geen uitspraken over.

De ID Buzz als camper

Naast de uiterlijke aanpassingen aan de ID Buzz biedt Irmscher een upgrade die veel interessanter is: een kampeermodule. Die noemt Irmscher de 'i-Box' en bevat een bed, spoelbak, koelkast, gasfornuis en nog wat opbergruimte. Aan de achterkant kun je deze zaken uit laten schuiven en maak je dus effectief een camper van je ID Buzz. Volgens Irmscher kun je de kampeermodule binnen tien minuten monteren of verwijderen, dus je hoeft je ID Buzz niet op te geven voor het personenvervoer. De kampeermodule is volgens AutoBild verkrijgbaar vanaf €3.000, wat gezien de aanwezige zaken eigenlijk nog best meevalt. Je kunt natuurlijk ook zelf een matras in je ID Buzz leggen en de kampeerspullen los meenemen, maar dit is wel een mooiere en meer geïntegreerde oplossing.

Wil je naast de kampeermodule ook de overige uiterlijke aanpassingen van Irmscher hebben? Voor de bodykit moet je minimaal €3.450 op tafel leggen, de wielen zijn leverbaar vanaf €2.250.

Beeld: AutoBild