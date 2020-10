Infiniti doet met QX80 Rebelle mee aan 'vrouwenrally'

Normaal gesproken komt een SUV als de QX80 natuurlijk zelden naast de gebaande paden. Om er een rally van ruim 1.900 km over ruig terrein mee te rijden, is er het nodige aangepast. Offroad-specialist Calamini heeft de QX80 met 7,5 cm verhoogd en voorzien van een verstevigde ophanging. Daarnaast zijn de voor- en achterbumper robuuster gemaakt en is de SUV voorzien van extra bodembescherming. Om ervoor te zorgen dat er in het terrein voldoende grip voorhanden is, zijn er offroadbanden onder de auto geschroefd. Een vermogenstoename werd niet nodig geacht: onder de kap huist namelijk dezelfde 400 pk sterke 5,6-liter V8 als in het productiemodel.

In de kofferbak zitten twee reservewielen met het nodige gereedschap, maar eigenlijk zijn dat de enige wijzigingen die in het interieur zijn doorgevoerd. Volgens Infiniti beschikt de rallyversie van de QX80 nog steeds over alle luxe die normaal gesproken aan boord te vinden is, waaronder geventileerde en verwarmde voorstoelen en een Bose-audiosysteem.

De Rebelle Rally gaat vandaag van start nabij Lake Tahoe. Namens Team Infiniti zullen de autojournalisten Nicole Wakelin en Alice Chase deelnemen. Het evenement duurt tot en met 17 oktober en eindigt in de Imperial Sand Dunes nabij de grens met Mexico. Hoewel de QX80 over een navigatiesysteem beschikt, zullen de dames dit niet mogen gebruiken: ze zullen moeten vertrouwen op het kompas en de kaart.