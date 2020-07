In het Wild: WiLL Cypha (2003)

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Gewoon omdat het steeds minder vanzelfsprekend is dat je nog iets leuks aantreft tussen al het grijze leaseblik.

Deze keer geen klassieker in 'In het Wild', maar een auto die we hier simpelweg vrijwel nooit zien. Deze WiLL Cypha werd door AutoWeek-lezer Guido Bakker gespot. Dat het iets bijzonders is, zie je direct.

De WiLL Cypha behoeft uiteraard de nodige uitleg. Zeg nou eerlijk, ben je er ooit zo eentje tegengekomen in Nederland en wist je óók nog wat het was? De kans is klein. WiLL was een joint-venture van diverse Japanse bedrijven, waaronder Toyota, dat zich specifiek op de Japanse markt richtte. Het maakte van alles en nog wat, van faxmachines tot luchtverfrissers, van chocoladerepen tot bier. Je kunt het je zo gek niet bedenken, of de kans is dat WiLL het maakte voor de Japanners. Het had dus ook een auto-afdeling, waarbij uiteraard Toyota als één van de betrokken bedrijven de hoofdrol speelde.

Na de retro-Citroën Ami-achtige WiLL Vi en de iets conventioneler vormgegeven VS kwam in 2002 deze Cypha op de markt. De Cypha was de opvolger van de Vi, maar kreeg een compleet ander ontwerp aangemeten. Niet per se minder opvallend, dat is een ding dat zeker is. De Cypha deelde net als de Vi zijn basis met compacte Toyota's, waaronder de bij ons bekende eerste generatie van de Yaris. Hoewel ze in Japan met andere klassen werken, zou je 'm hier dus zo ongeveer in het B-segment kunnen plaatsen. Onder de voor ons onbekende koets is het vanwege het verwantschap aan de Yaris een bekender verhaal. In de neus van de Cypha ligt een 86 pk sterke 1.3 viercilinder met zestien kleppen en VVT, een blok dat destijds ook in 'onze' Yaris leverbaar was. Hoewel de Cypha er niet bepaald dynamisch uitziet, was de 987 kilo wegende Japanner daarmee vlot zat.

Het exemplaar hier op de foto's is overigens de tweede bij ons bekende Cypha in Nederland. Dik vier jaar geleden hadden we al een blauwe voor onze neus. Die was wel wat sportiever uitgevoerd dan deze. Deze Cypha, die pas dit jaar in Nederland op kenteken is gezet, moet het stellen met eenvoudiger bumperwerk en wieldoppen, die overigens enigszins aan die van Jaguar uit dezelfde periode doen denken. Als het feit dat de auto rechtsgestuurd is al niet verraadde dat het om een Japanner gaat, dan doen het Japanse embleem en sticker achterop de auto dat wel. Deze Cypha is ver van huis, maar leuk dat-ie er is.