In het Wild: Saab 96 V4 De Luxe (1968)

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Gewoon omdat het steeds minder vanzelfsprekend is dat je nog iets leuks aantreft tussen al het grijze leaseblik.

Sjoerd kwam deze ogenschijnlijk in perfecte conditie verkerende Saab 96 in het centrum van Zeewolde tegen. Gelukkig viel de knalrode Zweed hem op en maakte hij de foto’s zodat ook wij en jullie kunnen meegenieten. Een snelle kentekencheck leert dat we met een bijzondere oldtimer hebben te maken, want hij rijdt al sinds 5 juni 1968 rond op Nederlandse kentekenplaten! In al die tijd versleet hij slechts drie eigenaren: de huidige eigenaar rijdt nu dik zeven jaar met de 96 rond. Deze drie eigenaren moeten stuk voor stuk liefhebbers zijn geweest, want de foto’s bewijzen Sjoerds bewering: de Saab ziet er voor zijn 52 jaar uitzonderlijk goed uit!

Saabs druppelvormige modellen evolueerden van de Saab 92, naar de 93 en daarna door naar deze 96. Hoewel de modellen onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn, voerde Saab in tien jaar tijd uiteraard wel diverse aanpassingen door toen het in 1960 met de 96 kwam. Zoals bijvoorbeeld meer bagageruimte en een groter ruitoppervlak. De 848 kg zware 96 die Sjoerd vastlegde is van een latere leeftijd, want hij draagt de nieuwe neus die in 1965 werd geïntroduceerd. Naast een langere voorkant - door een radiateur die voor de motor is gemonteerd - kenmerkt deze generatie zich door nieuwe bumpers en andere achterlichten. Het V4-logo aan de zijkant van de rode Saab refereert naar de motor die onder de kap ligt: de V4-motor uit de Ford Taunus die sinds 1967 in de Saab leverbaar was, al leverde Trollhättan ook nog steeds een zelfontwikkelde tweetakt. Het vermogen maakte door de overstap van tweetakt naar viertakt een enorme sprong, van 42 pk naar 65 pk. Daarmee was de 96 ineens een stuk vlotter. De topsnelheid nam dan ook toe van 127 km/h naar, houd je vast, 145 km/h.

Hoewel de 96 in 1968 ‘al’ acht jaar meedraaide, wachtte er nog een lange carrière voor de Zweed. Saab houdt namelijk tot begin 1980 vast aan het model dat ook na 1968 nog meermaals werd vernieuwd. Op 11 januari 1980 liep in Nystad uiteindelijk het laatste exemplaar van de band. De productieteller stokt bij 547.221 exemplaren.

Sjoerd, bedankt!