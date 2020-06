In het Wild: Mercedes-Benz 250 C (1972)

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Gewoon omdat het steeds minder vanzelfsprekend is dat je nog iets leuks aantreft tussen al het grijze leaseblik.

Mercedes-Benz onthulde onlangs de vernieuwde E-klasse Coupé. Vandaag hebben we een verre voorvader daarvan voor onze neus, dankzij AutoWeek-lezer Frank van Wijchen. Deze 250 C staat prachtig te glimmen in het zonnetje.

Oude Mercedessen zijn op de Nederlandse wegen weliswaar geen al te zeldzame verschijning, maar een coupéversie van de W114 is desalniettemin een mooie spot. Een coupé van de oude stempel; in grote lijnen is het een reguliere W114, maar dan met twee deuren. Dit exemplaar is inmiddels alweer 48 jaar op de weg. De bouwkwaliteit van destijds, tezamen met ongetwijfeld een berg liefde van de eigenaar, zorgt ervoor dat deze 250 C er zo op het eerste gezicht nog keurig bij staat. In 2003 kwam de destijds 31 jaar oude auto voor het eerst op Nederlands kenteken te staan en sinds 2012 is-ie bij zijn huidige baasje. Waarschijnlijk gaat het om een auto die het eerste deel van zijn leven in een ander Europees land vertoefde.

Daarbij lijkt er nog meer aan de hand te zijn dan alleen een importverleden. Onder de lange motorkap van de stijlvolle Duitser ligt namelijk een 2,5-liter vijfcilinder diesel, die goed is voor een vermogen van 94 pk. Een vrij bescheiden vermogen dus, maar al met al vooral een onverwoestbare krachtbron. Die motor stond alleen voor zover wij weten niet op de bestellijst voor de 250 C en was überhaupt niet leverbaar bij deze generatie van de Mercedes. Er lijkt dus ooit een motorwissel te hebben plaats gevonden, want de krachtbron in deze 250 C moet haast wel de 2.5D zijn die pas in de jaren 80 bij de W124 zijn intrede deed. Hoe dan ook, het rijdt waarschijnlijk heel goed en het blijft een mooie verschijning.