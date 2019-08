In het Wild: Chrysler Newport

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Gewoon omdat het anno 2018 steeds minder vanzelfsprekend is dat je nog iets leuks aantreft tussen al het grijze leaseblik.

Deze Newport stamt uit 1970 en behoort tot de vijfde generatie van deze modellenlijn. Het was ook de tweede Newport die was gebaseerd op het zogenaamde C-Body-platform, al was de koets wel compleet nieuw ten opzichte van de vijf jaar eerder gelanceerde vierde generatie.

Voor een leek is het bijna onmogelijk om een weg te vinden in de brij van modellen en types uit het Amerika van die tijd. Iedere autobouwer leverde zijn modellen onder de vlag van meerdere merken, maar Chrysler besloot dat het daarnaast een goed idee was om één model onder verschillende typenamen aan te bieden. Zo was deze Newport het iets goedkopere broertje van de New Yorker. De tweedeurs Hardtop-versie van die auto is op het oog nauwelijks van een identiek uitgevoerde Newport te onderscheiden, maar stond wat uitrusting en aankleding betreft op een iets hoger plan.

Behalve deze tweedeurs was de Newport er ook als cabriolet, als vierdeurs ‘Hardtop’ en als reguliere sedan, waarbij het verschil tussen de laatste twee wordt gevormd door het gebrek aan raamstijlen van de hardtop. Op motorisch vlak was er ook genoeg te kiezen. Wie bedenkt wat wij Europeanen in de jaren 70 reden, kan niet anders dan onder de indruk zijn van deze Chrysler. De auto kreeg altijd een V8 mee, waarvan de topversie het zelfs tot 340 pk schopte, ook anno 2019 alles behalve bescheiden.

Zo krachtig is dit bruin-met-witte Nederlands gekentekende exemplaar niet, maar de eerste eigenaar verkoos wel de optionele 6,3-liter V8 boven het standaard 5,9-liter tellende exemplaar. Het blok levert net geen 300 pk en lust in dit geval ook lpg.

Het indrukwekkendste aan deze auto is echter niet de motorinhoud, maar zijn lengte. Met een wielbasis van 3,15 meter strekt deze tweedeurs coupé zich uit over niet minder dan 5,7 meter. De foto’s maken goed duidelijk wat dat in het dagelijks leven betekent. De Chrysler staat aan de voorkant keurig opgelijnd met de Mazda 3 en Kia Niro in de aangrenzende vakken, maar overschrijdt zijn toegewezen plek aan de achterzijde met ongeveer een meter. Het contrast met die andere Amerikaan op de achtergrond – een Tesla Model 3 – kan bijna niet groter.