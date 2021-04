Hyundai Tucson L: maatje meer

Hyundai rekt de Tucson uit. De nog piepjonge SUV krijgt een versie met een langere wielbasis. De verlengde Tucson is nu eens niet voorbehouden aan de Chinese markt, maar in Nederland hoef je hem niet te verwachten.

Hyundai brengt in China de Tucson L op de markt, de langere versie van de in september voor de Europese markt gepresenteerde nieuwe Tucson. De Europese Tucson is 4,5 meter lang en heeft een wielbasis van 2,68 meter. De langere Tucson L strekt zich uit over een afstand van - afhankelijk van de uitvoering - 4,63 tot 4,67 meter. Daarmee is de Tucson L 13 tot 17 centimeter langer dan de versie die je in Nederland kunt kopen. Ook de wielbasis van de Tucson L is uiteraard groter. De Hyundai Tucson L heeft met 2,76 meter 8 centimeter extra tussen z'n wielen ten opzichte van het Europese model. Sterker nog, de Europese Santa Fe heeft slechts een 1 centimeter langere wielbasis. Gelukkig heeft Hyundai in China een afwijkende, langere Santa Fe in het gamma.

Veelal zijn langere versies van bestaande modellen voorbehouden aan de Chinese markt, maar in het geval van de Tucson is dat anders. De Tucson L is namelijk de enige versie van de Tucson die Hyundai in de Verenigde Staten voert en in thuisland Zuid-Korea staan de korte en lange Tucsons gebroederlijk naast elkaar in de showrooms. Vanbuiten is de Chinese Tucson L nauwelijks anders dan z'n Koreaanse en Amerikaanse equivalenten. De auto krijgt echter (neppe) uitlaateindstukken in z'n achterbumper, maar daarmee hebben we de uiterlijk verschillen wel gehad.

Wel wijkt de Chinese Tucson vanbinnen af van de Europese, Amerikaanse en Koreaanse versies. Zo heeft de Hyundai Tucson bij ons in de middenconsole een 10,25 inch groot horizontaal georiënteerd aanraakscherm met eronder aanraakgevoelige knoppen voor onder meer de klimaatregeling. In China is die unit compleet anders. Hyundai plaatst in de Chinese Tucson L een nieuwe systeem met een 10,4-inch groot scherm dat juist verticaal is geplaatst. Aan weerszijden ervan zitten een stek aanraakgevoelige snelkoppelingen. Het systeem draait in China op software van Baidu en is compleet anders dan in Europa.

Ook op motorisch vlak is de Tucson anders dan de versie die je in Nederland kunt kopen. Hier is de Tucson beschikbaar met een 160 pk sterke mild-hybride 1.6 T-GDI, als 230 pk sterke Tucson Hybrid én als 265 pk sterke Plug-in Hybrid. De Chinese Tucson L krijgt een 200 pk sterke 1.5 T-GDI onder de kap.

Zou de verlengde Tucson iets voor Nederland zijn, of zou die versie in het vaarwater van de Santa Fe komen? Laat het ons weten in de reacties!