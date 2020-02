Hyundai i30 ondergaat facelift

De huidige i30 werd in 2016 aan de wereld voorgesteld en verscheen een jaar later op de Nederlandse markt. Op leeftijd kun je het model dan ook nog niet noemen. Toch beleeft tijdens de Autosalon van Genève beleeft de gefacelifte i30 zijn werelddebuut, maar niet voor het model online al zijn geheimen prijsgeeft.

De meest in het oog springende wijzigingen hebben aan de voorkant van de i30 plaatsgevonden. De Koreaan krijgt een nieuwe, bredere grille met een andere invulling en aan weerszijden van het nieuwe rooster monteert Hyundai nieuwe koplampen. Die verlichtingsunits zijn optioneel met ledtechniek uit te rusten. De led-dagrijverlichting verhuist van de bumper naar de koplampen en krijgt op zijn nieuwe plek een opvallende V-vorm. Achterop de i30 Hatchback vinden we een nieuwe achterbumper en ook hier wordt de verlichting gewijzigd. Net als in de kijkers vinden we in de achterlichten de V-vormige invulling terug. Kleiner nieuws: Hyundai stelt nieuwe lichtmetalen wielen en drie nieuwe lakkleuren beschikbaar: Dark Night, Silky Bronze en Sunset Red.

Ook in het interieur voert Hyundai wijzigingen door. Zo zijn de ventilatieroosters anders van vorm en wordt het 8-inch grote infotainmentscherm van de pre-faceliftversie vervangen door een groter 10,25-inch exemplaar. Achter het stuur monteert Hyundai een volledig nieuw 7-inch groot digitaal instrumentarium.

Motoren

Hyundai beperkt zich bij het moderniseren van de i30 niet slechts tot cosmetische aanpassingen. Zo gaat het motorenpalet aardig op de schop. Zo maakt de i30 kennis met een hagelnieuwe turboloze 1.5, een benzinemotor die 110 pk en 144 Nm levert en die gekoppeld is aan een handgeschakelde zesbak. Liever een zeventraps automaat met dubbele koppeling? Opteer dan voor de reeds bekende geblazen 1.0 T-GDI met 120 pk en 172 Nm, al is deze 1.0 ook met een handgeschakelde zesbak te krijgen. De 1.5 T-GDI en 1.0 T-GDI zitten wat vermogen betreft opmerkelijk dicht bij elkaar in de buurt.

De 1.0 T-GDI heeft overigens nog een verrassing in petto. Deze machine is namelijk ook leverbaar met 48v mild hybridtechniek. Net als bij de i20 het geval is, is deze mild-hybrid versie leverbaar met de nieuwe iMT-handbak (Intelligent Manual Transmission) van het merk, een versnellingsbak zich volledig ontkoppeld zodra de bestuurder het gaspedaal loslaat. De 1.0 T-GDI met mild-hybridondersteuning is ook met de bekende zeventraps automaat te krijgen. De krachtigste benzineversie is een nieuwe 150 pk en 253 Nm krachtige 1.5 T-GDI, een geblazen machine die de 140 pk sterke 1.4 T-GDI vervangt. Deze tot de terugkeer van de N-versies krachtigste benzineversie beschikt ook over mild-hybridtechniek en is te krijgen met de iMT-handbak en de automaat met zeven verzetten.

Net als voorheen kan er weer gedieseld worden met een 1.6 CRDi, een viercilinder die nu 115 pk in plaats van 110 pk sterk is. Het blok is te koppelen aan een handgeschakelde zesbak maar is ook met de zeventraps automaat te krijgen. Groter nieuws heeft betrekking op de komst van een 136 pk sterke versie van de 1.6 CRDi, een machine die in die vorm tevens is voorzien van mild-hybrid techniek en dus ook te krijgen is met de iMT-handbak (280 Nm) en met met automatische transmissie (320 Nm).

Veiligheidssystemen

Hyundai breidt de de inhoud van het SmartSense-pakket veiligheidssystemen uit met Lane Following Assist, Rear Collision-avoidance Assist, Leading Vehicle Departure Alert en Blind Spot Collision-Avoidance Assist. Lane Following Assist houdt de i30 in het midden van de rijstrook en Rear Collision-avoidance Assist trapt op de rem zodra er bij het achteruitrijden iets of iemand wordt waargenomen. Leading Vehicle Departure Alert waarschuwt de bestuurder als de voorligger wegrijdt en er te lang niet gereageerd wordt en Blind Spot Collision-Avoidance Assist detecteert niet alleen auto's in de dodehoek, maar kan nu ook op de motor afremmen.

N-Line

Goed nieuws voor liefhebbers van het vooral sportief ogende lekkers dat Hyundai de N-Line uitvoering meegeeft: vanaf heden is ook de i30 Wagon in die uitvoering te krijgen. De N-Line-smaken ogen een stukje wilder dan voorheen en krijgen onder meer een agressiever vormgegeven voorkant met onder meer een aangepaste voorbumper met een grotere ondergrille. Ook aan de achterzijde onderscheiden de N-Line-uitvoeringen zich van de bravere versies en wel middels hun achterbumper met 'diffuser'.

Uitgebreide technische specificaties volgen samen met de vanafprijzen en informatie over een Nederlandse marktintroductie op een later moment.