Hyundai bouwt 4 miljoenste auto in Tsjechië

Net als nagenoeg elke andere grote autofabrikant heeft ook Hyundai in diverse landen enorme productiefaciliteiten staan. In één daarvan was er onlangs reden voor een feestje. In zijn fabriek in het Tsjechische Nošovice heeft Hyundai zijn vier miljoenste auto geproduceerd.

In 2008 slingerde Hyundai de productiebanden van zijn Hyundai Motor Manufacturing Czech (HMMC) geheten fabriek in het Tsjechische Nošovice voor het eerst aan en veertien jaar later verliet de vier miljoenste Hyundai er de fabriekspoorten. Het automobiele feestvarken is de Hyundai Tucson, om precies te zijn een N Line met een mild-hybride aandrijflijn. Dat model is ook in Nederland te koop en wordt hier zij aan zij met een volwaardige hybride en een plug-in hybride Tucson verkocht.

De Tucson is uiteraard niet de enige Hyundai die in Tsjechië het levenslicht ziet. Aanvankelijk produceerden de Koreanen er enkel de de i30 en die modelfamilie wordt er nog altijd geproduceerd. In 2011 kreeg het productieportfolio van Hyundai Motor Manufacturing Czech uitbreiding met de iX35, de SUV die sinds zijn voorlaatste generatiewissel in 2015 weer Tucson heet. Sinds 2020 rolt in Tsjechië ook de elektrische Kona van de band.

In de statistieken van Hyundai doet de Tucson het overigens behoorlijk goed, met name in Europa. In de eerste zes maanden was de Tucson met 77.459 in Europa geleverde exemplaren in zijn segment het populairste model. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het gros van de productiecapaciteit van Hyundai Motor Manufacturing Czech is gereserveerd voor de Tucson. De i30 is namelijk goed voor ongeveer 17 procent van de productie van HMMC, de Kona Electric op zijn beurt voor 10 procent. De rest (73 procent) komt voor rekening van de Tucson.

In 2021 was de Tucson voor het eerst in jaren in Nederland de populairste Hyundai. 2.870 exemplaren vonden in dat jaar een nieuwe Nederlandse eigenaar. In de eerste tien maanden van 2022 is de i10 (3.455 stuks) in Nederland populairder dan de Tucson, al hijgt laatstgenoemde de i10 in de Nederlandse verkoopstatistieken met 3.295 exemplaren behoorlijk in de nek.