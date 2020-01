Hycan 007 is elektrische nieuwkomer

De Hycan 007 is een 4,88 meter lange, 1,94 meter brede en 1,68 meter hoge SUV-achtige met een wielbasis van 2,92 meter. De koets van de 007 is aan zowel voor- als achterzijde bedeeld met bijzonder vormgegeven lichtunits. Andere designelementen: een knikje in de schouderpartij ter hoogte van de D-stijl én Hycan geeft de 007 in de koets verzonken handgrepen die naar buiten komen zodra de auto wordt ontgrendeld. In het interieur monteert Hycan drie digitale displays met een diameter van 12,3 inch die in een glanzend zwart frame een plek krijgen. Reguliere knoppen kom je in het binnenste dan ook nauwelijks tegen, ook het bedienen van de klimaatregeling gaat geheel via een van de schermen. Volgens Hycan is de 007 dankzij een uitgebreid pakket camera's en sensoren in staat op semi-autonoom (niveau 2) zich een weg door het verkeer te banen.

De 007 komt beschikbaar als Base, Plus en Top waarbij de basisversie een accupakket heeft met een capaciteit van 73 kWh, goed voor een elektrische actieradius van 523 NEDC-kilometers. Een sprint vanuit stilstand naar een snelheid van 100 km/h is in 8,2 tellen achter de rug. Bestel je de Plus- of Top-uitvoering, dan krijg je een 93 kWh groot accupakket waarmee de NEDC-actieradius toeneemt tot 643 kilometer. De sprint naar een snelheid van 100 km/h is in deze versie met 7,9 seconden net iets eerder voorbij dan in de Base-variant. Hoe krachtig de elektromotor(en) precies is, meldt Hycan nog niet. De Chinese vanafprijs is vastgesteld op omgerekend net geen 34 mille. Plannen om de auto ook in Europa aan de man te gaan brengen, heeft Hycan vooralsnog niet.