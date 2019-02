Honda Urban EV-concept toont binnenste

Honda’s grootste nieuws tijdens de komende autosalon van Genève is een nieuwe prototype van een compacte elektrische auto. Als opwarmertje zien we nu alvast het interieur van de kleine EV.

De nieuwe concept-car belooft een doorontwikkeling te zijn van de Urban EV Concept die het merk in 2017 meenam naar de Frankfurt Motor Show. De auto werd al gecamoufleerd op de gevoelige plaat vastgelegd, maar schemert nu ook via de officiële kanalen steeds meer door. Voor het eerst zien we de binnenkant. Net als de concept-car in 2017 krijgt het nieuwe prototype een gigantisch scherm over vrijwel de gehele breedte van het dashboard. Maar waar het dashboard van het vorige prototype er nog vrij futuristisch uitzag, oogt de nieuwe variant een stuk realistischer. Zo is het stuur identiek aan andere bestaande Honda’s en geeft de afwerking van de knoppen een realistisch beeld. Uniek is natuurlijk het gigantische scherm wat - zoals het er nu echt uitziet - naar de productieversie komt.

Het scherm dat we in de teaser zien, geeft verder een klein beeld van het exterieur weg. De voor- en zijkant worden namelijk als pictogrammen weergegeven. De concept-car behoudt zijn retro-achtige vierkante vorm, de stekker wordt pontificaal op de neus ingeplugd. Zoals camouflagebeelden eerder ook al lieten zien, worden de buitenspiegels ingeruild voor camera’s. De compacte elektrische vijfdeurs kunnen we zoals gezegd op de beursvloer in Genève bewonderen. Daarnaast onthult Honda gelijktijdig in samenwerking met het Instituto Europeo di Design een andere concept-car: de Tomo Concept.