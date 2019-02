Honda toont Tomo Concept

De Tomo is een net geen 4 meter lange, 1,89 meter brede en 1,56 meter hoge concept-car waar overduidelijk invloeden van de Urban EV Concept en van de Sports EV Concept in te herkennen zijn. Dat is niet zo gek, ondanks dat dit studiemodel door 13 studenten van het IED Torino is ontworpen. De knappe creatievelingen deden dat namelijk in samenwerking met Honda Design.

De Tomo, wat Japans zou zijn voor 'vriend', valt misschien wel het beste te omschrijven als een pick-up met coupé-achtige lijnen. Beeldmateriaal van het binnenste blijft nog even achterwege, maar volgens Honda zijn er diverse schermen en een head-up display in het interieur geschroefd. Gegevens over de aandrijflijn blijven ook nog even onder de pet. Meer tijdens Genève!