‘Honda dreigt Britse fabriek te sluiten door Brexit’

De geruchten over Honda’s Brexit worden via Sky News de wereld in geholpen. De fabriekssluiting in Swindon zou in 2022 gaan plaatsvinden. De fabriek in Groot-Brittannië is de enige Europese plek waar Honda auto's fabriceert. Elk jaar zien meer dan 100.000 Civics het levenslicht in de Engelse fabriek. De totale jaarproductie staat op 160.000 auto's. Honda is goed voor bijna 10 procent van de totale Britse autoproductie van ruim 1,5 miljoen auto's. Er wordt wel gezegd dat Honda zijn Europese hoofdkantoor in Bracknell behoudt. Mocht de fabriek daadwerkelijk gesloten worden, dan is de Britse bevolking 3.500 werkzoekenden rijker.

Honda heeft vorige maand volgens de BBC al gezegd dat de fabriek in april zes dagen zijn deuren sluit als voorbereiding op de komende Brexit. Het bedrijf zou zich willen klaarmaken voor alle aanpassingen die nodig zouden zijn op logistiek vlak. Naar verluidt komt Honda morgen zelf met een verklaring.

Honda is overigens niet het enige automerk die worstelt met de Brexit. De prijs voor Porsches zouden volgens de Britse tak van Porsche na een harde Brexit tot 10 procent duurder kunnen worden. Ook bij Land Rover rommelt het door de landelijke problematiek. Daar zouden mede door de Brexit 4.500 mensen op straat belanden. Ford overweegt daarnaast een verhuizing van de productieactiviteiten uit het Verenigd Koninkrijk wegens de komende Brexit. Toyota waarschuwde al eerder voor een Brexit. Het merk ziet door bijkomende handelsproblemen zijn wekelijkse Britse omzet van 60 miljoen pond slinken.