Honda 'millenniumbug’ speelt ook in Nederland

Er speelt een klein, maar interessant probleempje bij Honda. Bepaalde modellen van het merk zijn sinds de jaarwisseling niet meer in staat om het juiste jaar en de juiste tijd weer te geven, met alle gevolgen van dien. Het probleem komt ook in Nederland voor, maar bij een beperkt aantal auto’s.

Honda-eigenaren zullen er zeker niet mee stil komen te staan, maar vanwege de unieke aard is het probleem toch het vermelden waar. Kort na de jaarwisseling bleek dat sommige Honda-modellen ‘denken’ dat het 2002 is. Ook de tijd zou door het probleem niet of niet correct worden weergegeven. Daarmee is de navigatie natuurlijk ook niet in staat om een correcte aankomsttijd te voorspellen. Op fora wordt ook melding gemaakt van schermen die overdag automatisch worden gedimd, omdat de auto zich in de nacht waant. Over onverwachte bijwerkingen gesproken…

In de VS, waar oneindig veel meer Honda’s rondrijden dan hier, zou het probleem spelen bij auto’s van 2004 tot 2012. Honda Verhagen in Rotterdam bevestigt de hierboven beschreven symptomen, maar houdt het uit eigen ervaring bij de jaartallen 2009 tot 2011. De grote Honda-dealer meldt dat dit euvel ook in Nederland speelt, maar wel op kleine schaal. Het wordt veroorzaakt door de GPS en komt dus alleen voor bij auto’s met een ingebouwd navigatiesysteem. Binnen die voorwaarden en de genoemde jaren treedt het probleem bovendien slechts bij een deel van de auto’s op, meldt Verhagen.

Honda Kneppers in Zoetermeer meldt desgevraagd dat er zich tot nu toe hooguit twee klanten hebben gemeld met het euvel. Beide dealers hebben op dit moment nog geen oplossing, maar zeggen er alle vertrouwen in te hebben dat Honda daar op korte termijn wel mee komt.