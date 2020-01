Honda krijgt weer Nederlandse importeur

Honda wil haar positie op de Nederlandse markt versterken en zet die ambitie luister bij door weer een kantoor te openen in ons land. Over een maand keert de importeur terug, na een afwezigheid van pakweg zes jaar.

In de jaren 80 en 90 van de vorige eeuw wist Honda een aanzienlijk deel van de Nederlandse automarkt naar zich toe te trekken, maar in het nieuwe millennium is het aandeel flink gedaald. Op piekjaar 2009 na kwam het niet meer boven de twee procent uit en de afgelopen jaren blijft het zelfs onder een half procent steken. In 2019 bereikte het Japanse merk slechts de 24e plaats in Nederland. Dat moet de komende jaren veranderen. De Nederlandse groeiambities vragen om een terugkeer van Honda Nederland en vanaf 1 maart is dat een feit.

Honda trok de Nederlandse tak eind 2013 terug en nam deze op in het nieuw gevormde Honda Benelux. De Nederlandse markt werd door Honda Benelux vanuit België bediend. Hoewel Honda Benelux blijft bestaan, zal er over een maand vanuit het Crystal Building in Capelle aan den IJssel dus ook weer een specifiek voor Nederland opgerichte tak aan de slag gaan. Naast de import en marketing van de auto's van Honda, zal men zich daar ook bezighouden met de motorfietsentak van Honda.

De groeiambities van Honda worden gevoed door een aantal (deels) elektrische nieuwkomers. De volledig elektrische Honda E is uiteraard het paradepaardje, maar daarnaast hoopt Honda ook met de CR-V Hybrid en de voor dit jaar geplande Jazz Hybrid de Nederlandse klant te bereiken.