Honda genoodzaakt tot hervormingen in Australië

Vorig jaar werden er in Australië 1.062.867 nieuwe personenauto's verkocht. Hoewel dat in absolute zin een stevig aantal is, is het wel 7,8 procent minder dan het aantal nieuwe auto's dat er een jaar eerder werd verkocht. Sterker nog, 2019 gaat in Australië de boeken in als het slechtste verkoopjaar sinds 2011. De afgelopen 23 maanden laten in de verkoopstatistieken een daling zien, en Honda trekt het niet langer. In letterlijke zin.

Honda Australia, dat in eigen land overigens geen auto's produceert, zegt met ingang van 1 juli volgend jaar heftige hervormingen doorgevoerd te hebben. De Australische tak van Honda gaat zijn dealernetwerk hervormen en zegt de "klantervaring prioriteit te gaan geven" boven het

"wegzetten van grote aantallen". Dat heeft onder meer invloed op het dealernetwerk, dat wordt namelijk fors uitgedund. Hoeveel Australische dealerschappen gaan verdwijnen, is nog niet bekend. Honda geeft verder aan dat het zijn modellengamma in Australië gaat uitdunnen. Momenteel verkoopt Honda er de Jazz, City, Accord, Civic, HR-V, CR-V, Odyssey en NSX. Kijk niet gek op als Honda de aandacht vooral legt succesnummers als de HR-V, CR-V en Civic en dat auto's als de Accord en NSX er van de markt gehaald worden.

Honda verkocht vorig jaar in Australië 43.868 nieuwe personenauto's, 14,9 procent minder dan in het jaar ervoor. Toyota is in Australië de absolute nummer één. Het merk verkocht er vorig jaar 205.766 nieuwe auto's (-5,2 procent), op afstand gevolgd door Mazda (97.619 stuks, -12,3 procent) en Hyundai (86.104 stuks, -8,6 procent).