Honda CR-V vanaf 2024 ook op waterstof én met stekker

Het was alweer even stil rond Honda en waterstof, maar nu niet meer: de Japanners gaan vanaf 2024 in de Verenigde Staten auto's met brandstofcel bouwen. Honda zou Honda niet zijn, als die qua techniek niet net even anders is dan die van het overige aanbod. De auto, op basis van de aanstaande CR-V, kun je namelijk ook inpluggen.

Twee keer eerder bouwde Honda auto's met een waterstofcel. Die heetten beide Clarity en hadden een lage koets. Dit keer kiest Honda ervoor om zijn waterstoftechnologie in een auto gebaseerd op de volgende CR-V te implementeren - een hoge auto dus. Het zou ons overigens niks verbazen als het een auto is die er van buiten simpelweg uitziet als een CR-V, maar onderhuids andere techniek heeft. De aandrijflijn van de auto zal bestaan uit een brandstofcel en een accupakket. Dat laatste is ook op te laden door in te pluggen, wat uniek is voor een productie-waterstofauto. Volgens Honda combineert de auto de voordelen van rijden op stroom uit een accu met de langeafstandscapaciteiten van een auto op waterstof.

Honda neemt de auto in 2024 in kleinschalige productie in de Verenigde Staten. De productie geschiedt in dezelfde fabriek als waarin Honda de NSX in elkaar werd schroefde. Daarmee heeft de aanstaande waterstof-CR-V, behalve zijn energiedrager, nog iets gemeen met de Honda's Clarity van weleer. Die werden namelijk gebouwd in dezelfde fabriek als waarin Honda de oorspronkelijke NSX fabriceerde, in Japan.

Kleine aantallen

De productie van de brandstofcelauto moet, getuige de kleinschalige productie, bijdragen aan Honda's kennis over de waterstoftechnologie en niet zozeer een nieuw deel van de markt aanboren. Honda specificeert niet hoeveel waterstof-CR-V's het er wil gaan bouwen. Wel moet de technologie bijdragen aan Honda's ambitie om vanaf 2040 alleen nog uitstootvrije auto's te verkopen. Dat zullen, volgens Honda, naar alle waarschijnlijkheid zowel BEV's als FCEV's zijn. Of de CR-V op waterstof ook in Nederland verkrijgbaar zal zijn, is niet bekend. De nieuwe CR-V komt wel naar Nederland, waarover we eerder schreven dat-ie alleen met hybride en plug-in hybride-aandrijflijnen beschikbaar zal zijn. Wat dat betreft past deze waterstof-aandrijflijn dus in het plaatje.