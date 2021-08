Honda Civic (1979) - In het Wild

Met de eerste generatie Civic boorde Honda in 1972 een belangrijke markt aan: die van de compacte middenklasse. De Japanners namen de reeds bestaande N600 en vergrootten de lengte, breedte en wielbasis. Ook de motor was een stuk groter: een 1.2 viercilinder met 50 pk. Qua carrosserievarianten was de Civic er als drie- en vijfdeurs hatchback, maar ook als twee- en vierdeurs. Die 'sedan' verschilde eigenlijk alleen van de hatchback door de manier waarop de kofferruimte te bereiken was. Ook bestond er vanaf 1974 een vijfdeurs stationwagon.

Het exemplaar op de foto's is een driedeurs hatchback, te zien aan de naden rondom de achterruit. Met bouwjaar 1979 gaat het hier om een zeer recente versie van de eerste Civic. Dat jaar was tevens het laatste jaar waarin Honda het model produceerde. Onder de kap ligt een motor die iets groter is dan het origineel: waar de krachtbron in eerste instantie een cilinderinhoud van 1.169 cc had, was dat later 1.238 cc. Dat betekent dat deze Civic een vermogen van 55 pk en 84 Nm koppel heeft. Volgens de kentekenregistratie heeft dit exemplaar een handbak, vermoedelijk met vier versnellingen aangezien het hier om de basisversie 'Economy' gaat. Honda leverde namelijk ook een vijfbak in de latere bouwjaren. Hij is afgelopen februari op Nederlands kenteken gezet, de herkomst van dit specifieke exemplaar is niet bekend.

De Civic ziet er gezien zijn leeftijd nog goed uit, iets dat de heer Van Nieuwenhuijzen tevens opmerkte. Volgens hem was de Civic op het oog roestvrij, wat bijzonder is omdat de eerste generatie Civic berucht was om zijn roestgevoeligheid. Dat maakt tevens dat er weinig meer van over zijn. Voor Van Nieuwenhuijzen haalde het zien van deze Civic het nodige jeugdsentiment naar boven. "Hierbij foto’s van een Honda Civic, zoals ik in mijn jeugd met dat merk kennis leerde maken", schrijft hij. "Japanse auto’s waren net in opmars. Mijn vader had net afscheid genomen van zijn grote gele Toyota Crown, waar we in Italië zeer veel opzien mee baarden. Samen met mijn onze oom (die ongeveer dezelfde Crown had) waren we (of althans de auto’s) een hele bezienswaardigheid. Zo ongeveer als het nu met een Chinees vehikel zou gaan denk ik."

Wij danken de heer Van Nieuwenhuijzen voor het delen van deze bijzondere Civic. Zelf een unieke auto tegengekomen? Plaats de foto's in het 'Wat zag jij voor bijzonders vandaag'-topic op het AutoWeek Forum en wie weet zie jij jouw gespotte auto terug op de site!