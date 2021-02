Het dak van de eerste Subaru Justy - De Vluchtstrook

In ‘De Vluchtstrook’ behandelen we onderwerpen die net of geheel niet thuishoren op de hoofdrijbaan van de nieuws-snelweg. Allerlei curieuze of simpelweg interessante zaken uit de autowereld komen aan bod.

Het is gebruikelijk dat je bij de aanschaf van een auto kunt kiezen uit meerdere carrosserievarianten. Wat bij personenauto's eigenlijk nooit voorkomt, is dat je daarnaast nog de keuze hebt uit een hoog of laag dak. In deze editie van De Vluchtstrook schittert de uitzondering op die regel: de eerste generatie Subaru Justy, waarbij de hoogte van het dak afhing van de motorisering.

In 1984 zag de eerste generatie van de Subaru Justy het levenslicht. De Japanse hatchback was leverbaar als driedeurs DL of SL, of als vijfdeurs GL. De driedeurs was overigens ook leverbaar als bestelauto. Uniek (toen nog) in het segment was de vierwielaangedreven 4WD, die er alleen als SL was. Qua motorisering had de klant keuze uit twee driecilinders: een 1.0 met 55 pk of een 1.2 met 68 pk. In combinatie met de 1.2 heetten de uitrustingsniveaus SL-II, SL-II 4WD en GL-II. Het meest curieuze aan de Justy was echter dat de hoogte van het dak afhing van de gekozen motor. Bij de 1.0 bedraagt de hoogte van de auto 1.390 mm, terwijl de 1.2 1.420 mm hoog is. Voor de minder snelle rekenaars: dat komt neer op een verschil van 3 centimeter en die centimeters zitten helemaal bovenaan.

Zet je de twee verschillende Justy's naast elkaar, dan is het verschil tussen de twee dakhoogtes goed te zien. Het hoge dak begint bij de voorruit al hoger en eindigt bij de achterruit in een kleine dakspoiler. Op de zijkant van het hoge dak is boven de achterruit een subtiele striping aangebracht. Zowel de driedeurs als vijfdeurs Justy werd geleverd met laag of hoog dak, afhankelijk van de gekozen motorisering. Opvallend genoeg moest de bestelautoversie van de Justy het stellen zonder het hoge dak, omdat dit alleen leverbaar was in combinatie met de 1.0. Vaak is het bij bestelversies van personenauto's juist gebruikelijk om een hoger dak te hebben om aan de Nederlandse belastingregels te voldoen.



Da's pech ...

... dak weg. Bij de facelift van de Justy in 1989 was de hatchback namelijk alleen nog maar met het hoge dak leverbaar en verdween de variant met het lage dak uit het aanbod. Waarom Subaru de Justy in eerste instantie wél met een hoog en laag dak leverde, is onduidelijk. Met de reglementen voor de kei-cars in Japan heeft het in ieder geval niets te maken, omdat de Justy daarvoor hoe dan ook niet in aanmerking kwam gezien zijn afmetingen en motorinhoud. Ook het zonnedak was gewoon leverbaar op zowel de 1.0 als de 1.2, dus daarvoor had Subaru het dak niet hoeven te verhogen. Een duidelijker onderscheid tussen de verschillende motoriseringen had men in ieder geval moeilijk kunnen maken.

Tutto

In Taiwan kwam de Justy overigens in 1989 op de markt als liftback: de Tutto. Die was ontwikkeld door Ta Ching Motor Co., een Taiwanese autofabrikant die een contract had met Subaru voor de productie van diverse auto's. Aangezien de Tutto is gebaseerd op de facelift van de Justy, is hij er ook alleen maar met hoog dak. Ten opzichte van de Justy kreeg de Tutto er aan de achterzijde een aantal centimeters bij en heeft hij qua vorm dus wat weg van een sedan. Een ander aspect waarmee de Tutto zich onderscheidt van de Justy zijn de achterlichten, die optisch met elkaar verbonden zijn middels een rode reflector. Daarin staat de naam 'Tutto' geschreven. Hij werd nooit geleverd buiten Taiwan, dus de kans dat je hem hier in het straatbeeld tegenkomt is werkelijk nihil.