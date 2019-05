Heftig: Honda Civic 'Type-oveRland'

Het Verenigd Koninkrijk is traditiegetrouw goed voor een aanzienlijk deel van de wereldvoorraad prettig gestoorde autoliefhebbers. Met de regelmaat van de klok verschijnen er dan ook knettergekke versies van met name Japanse auto’s. Deze Civic Type-oveRland mag zeker in dat rijtje worden bijgezet.

Honda UK is hofleverancier van maffe creaties en was in het recente verleden goed voor onder meer een Type-R pick-up en een cabrioversie van de CR-V. De Type-R die vandaag op het podium wordt gehesen is niet in elkaar geknutseld door de importeur zelf, al lijkt dat bedrijf wel betrokken te zijn geweest bij de totstandkoming ervan.

Tuner Ralph Hosier Engineering is verantwoordelijk voor de ombouw van de auto, die zoals de naam al suggereert in een zogenaamd ‘overland-voertuig’ is veranderd. De bizarre Type-R staat dus heel ver af van het snelle straatwerk waar deze extreme Honda’s normaal gesproken in excelleren en is in plaats daarvan klaargemaakt voor heftige off-road-trajecten. De Type-oveRland staat dik 7 cm hoger op de poten en beschikt over wielen uit de rallysport waarop gigantische off-road-banden zijn gemonteerd. Om onderdak te bieden aan die wielen zijn de toch al erg brede spatborden nog verder verbreed. Voor extra bodemvrijheid ontbreekt de splitter onder de voorbumper. Ook de sideskirts zijn met grof geweld van de auto getrokken. Extra gaten in de motorkap maken het vierwielige monster compleet.