Hardrijden veroorzaakt meeste buurtoverlast

In 2019 ervoer zo'n 82 procent van de Nederlanders wel eens verkeersoverlast in zijn buurt, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek ( CBS ) donderdag op basis van de Veiligheidsmonitor 2019.

Vooral hardrijden veroorzaakte vaak overlast: 22 procent heeft hier last van. Overlast door hardrijden gebeurt vaker in niet-stedelijke buurten (78 procent) dan in stedelijke buurten (70 procent). Toch ervaren inwoners van stedelijke buurten over het algemeen vaker overlast in hun buurt. In stedelijke buurten gaat het om ruim een kwart (26 procent), in niet-stedelijke buurten om 21 procent.

Ook parkeerproblemen (17 procent) en agressief verkeersgedrag (6 procent) leiden in stedelijke buurten tot irritaties. Vooral agressief verkeersgedrag is een groter probleem in de stad. De grootste parkeerproblemen, zoals het op de stoep parkeren van een auto, vinden plaats in Zuid-Holland.

Limburg

De overlast als gevolg van te hard rijden is het grootst in Limburg. Meer dan een kwart (27 procent) van de Limburgers heeft hier last van. Vooral in Heerlen geldt dit voor veel mensen (38 procent).

Agressief verkeersgedrag is eveneens een veelvoorkomend probleem in Limburg. Ook inwoners van Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland laten weten veel agressief verkeersgedrag te ervaren. Inwoners van Drenthe en Overijssel hebben relatief de minste last van verkeersoverlast. In Deventer ervoer in 2019 maar 2 procent agressief verkeersgedrag.