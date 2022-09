Hamilton 'stond op het punt om te breken' tijdens Nederlandse GP

Lewis Hamilton zag in Zandvoort een buitenkans in rook opgaan en stak zijn frustratie daarover niet onder stoelen of banken. De zevenvoudig wereldkampioen ziet er, na excuses gemaakt te hebben, toch nog een gouden randje aan zitten.

Het leek er even op dat Lewis Hamilton in Zandvoort het gevecht voor de overwinning kon gaan voeren met Max Verstappen. Voor de safety car, die de baan op kwam vanwege de stilgevallen Valtteri Bottas, leek Mercedes met een éénstopstrategie een gouden greep gedaan te hebben. Verstappen had naar alle waarschijnlijkheid met Hamilton en mogelijk ook George Russell moeten vechten om de overwinning, ware het niet dat tijdens de safety car Verstappen en Russell naar binnen kwamen voor een nieuwe set banden en Hamilton op de baan bleef. Verstappen kwam zo tussen Hamilton en Russell in terug de baan op en kon Hamilton op nieuwe banden makkelijk verschalken. Het leverde een reeks behoorlijk gecensureerde boordradiofragmenten van Hamilton op.

De Britse racelegende is daar niet trots op, zo bleek na afloop van de race. "Vandaag lag de winst echt binnen ons bereik, maar door de safety car viel alles in duigen. Ik stond op het punt in emotioneel opzicht te breken en wil sorry zeggen tegen het team. Ik weet eerlijk gezegd ook niet precies meer wat ik allemaal heb gezegd," zo tekent NU.nl op. Eenmaal gekalmeerd kan de 103-voudig GP-winnaar weer een beetje lachen. "Voor mij is het glas inmiddels halfvol. We hadden het moeilijk in Spa, maar vandaag knokten we met de Red Bulls." Hamilton denkt dat als Mercedes deze vorm weet vast te houden, er dit jaar alsnog een zege in het vat zit.