Grote terugroepactie Toyota Aygo, Citroën C1 en Peugeot 107

“Ineens lag de ruit van de achterdeur van onze 107 op een Deense binnenweg.” De Peugeot 107 van Edwin van de Breevaart is één van de auto’s waar het de laatste tijd veel om te doen is. Toyota, Peugeot en Citroën houden namelijk een grote terugroepactie vanwege de achterste zijruit van de compacte stadsautootjes.

Het Terugroepregister van de RDW spreekt over een "achterportierruit die mogelijk niet correct gelijmd is". Een mogelijk gevolg volgens de RDW is “dat als de lijm van beide scharnieren losraakt en de ruit naast het portier kan zakken om vervolgens volledig los te komen van het voertuig”. Het gaat om de eerste generatie van de compacte drieling Toyota Aygo, Citroën C1 en Peugeot 107; auto’s die zijn verkocht van 2005 tot 2013. Alle drie de auto's rolden van dezelfde productieband in een Tsjechische fabriek.

Bij Peugeot gaat het in Nederland alleen al om 71.000 exemplaren, Citroën roept 50.000 C1’s terug. Het ANP meldt dat Toyota ook 71.000 Aygo’s voor een check naar de garage terugroept. In totaal moeten 192.000 eigenaren dus met hun stadsauto terug naar de garage. In die tijd zijn er meer exemplaren verkocht, maar het gaat uitsluitend om de vijfdeurs. Bij de driedeurs is een dergelijk uitklapsysteem niet geleverd.

De woordvoerder van Peugeot Nederland zegt dat de actie is opgezet na praktijkgevallen waarin de portierruit daadwerkelijk losliet. De 107 van Edwin van de Breevaart is zo’n praktijkgeval. Hij was afgelopen zomer op de terugweg van een vakantie in Denemarken met zijn vrouw en zoon. “In augustus waren we net begonnen aan onze terugweg naar huis. We reden over een 70 km/h-weg toen ik hoorde dat de achterruit niet goed dicht zat. Ik dacht toen nog: ik stop zo, dan doe ik hem even goed dicht.” Voordat Edwin echter kon stoppen, was het al te laat. De ruit die oorspronkelijk dicht zat, liet los. “Ik hoorde een soort ‘floep’, waarna ik de ruit in mijn buitenspiegel uit elkaar zag splinteren op de weg. Gelukkig zat mijn zoon aan de andere kant van de achterbank en lagen er amper splinters in de auto, anders had het nog gevaarlijk kunnen eindigen.”

Na een belletje met de wegenwacht is het gezin Van de Breevaart met een doek tussen het raam “met een rustig gangetje” naar huis gereden. Eenmaal thuis zocht Edwin afgelopen augustus contact op met Peugeot. “Destijds zeiden ze dat het om een oudere auto gaat en daarom kregen we niks vergoed. Ik moest het eigen risico van onze verzekering zelf betalen.” Een ruitenfabrikant voorzag de 107 vervolgens van een nieuwe ruit. Volgende week vrijdag gaat Edwins Peugeot toch nog terug naar de dealer, nadat ook hij een brief ontving. “Ik moet de factuur van onze eerdere reparatie meebrengen. Dan gaat Peugeot kijken of we dat toch vergoed krijgen.”

Peugeot Nederland zegt dat niet elke 107-rijder nu bang hoeft te zijn dat het probleem zich gelijk voordoet. “Het gaat vooral om een extra check om zeker te zijn!”

Bij Toyota staat de terugroepactie al sinds eind december geregistreerd, bij Citroën en Peugeot sinds begin februari. Veel eigenaren kregen deze week een brief met het verzoek om hun auto te laten checken. Bij de merkdealer wordt de bevestiging van de achterportierruiten gecontroleerd en worden ze indien nodig opnieuw gelijmd. Eigenaren die nog niet zo’n dergelijke brief hebben ontvangen, kunnen de enveloppe binnen enkele tijd op de mat verwachten.