Griekenland komt met maatregelen elektrische auto’s

Volgens Automotive News Europe heeft de Griekse premier Kyriakos Mitsotakis de nieuwe maatregelen aangekondigd om ervoor te zorgen dat de Grieken schoner vervoer gaan gebruiken. Een onderzoek wijst uit dat door de coronacrisis de CO2-emissie in Athene met 40 procent is gedaald. Dit komt doordat alle Grieken nu thuiszitten en hun auto dus niet gebruiken. In Griekenland is slechts 0,3 procent van het totale wagenpark elektrisch. In Nederland ligt dit aantal zo’n 4 à 5 keer hoger. Tijd voor actie dus!

Voor de komende 18 maanden trekt Mitsotakis in eerste instantie €100 miljoen uit om particulieren een subsidie te geven bij de aankoop van een elektrische auto. “Dit zal naar verwachting 25 procent van de kosten dekken voor ongeveer 14.000 nieuwe elektrische auto’s”, aldus de premier. Hoe hoog de subsidie per auto wordt, is echter nog niet duidelijk. Verder wordt er geld uitgetrokken om het aantal laadstations flink te verhogen en kunnen toekomstige eigenaren van elektrische taxi’s en motoren op een Grieks steuntje in de rug rekenen. Daarnaast hoeven bestuurders van een EV twee jaar lang geen parkeerkosten te betalen.

Om verder aan de Europese doelstellingen te voldoen, belooft Griekenland om voor 2023 vrijwel alle kolencentrales te sluiten.