Grand Prix van Saudi-Arabië gaat door ondanks raketaanval

De Grand Prix van Saudi-Arabië gaat ondanks de instabiele situatie in het land toch door. Dat is besloten na uren beraad tussen de coureurs, teambazen en de top van de F1. Er heersen grote zorgen om de veiligheid na een raketaanval op een olieraffinaderij vlakbij het circuit.

Na uren overleg tussen de coureurs, teambazen en kopstukken van de Formule 1 is besloten om het raceweekend in Saudi-Arabië voort te zetten, ondanks dat er bij sommigen zorgen zouden zijn om de veiligheid. Aanvankelijk gingen de teambazen na overleg met de top van de F1 akkoord met het voortzetten van de race, maar bij de coureurs was er duidelijk nog verdeeldheid.

Urenlang werd er door de coureurs overlegd, af en toe met bezoek van teambazen en F1-kopstukken. Tegen 1:00 uur Nederlandse tijd kwam naar buiten dat de coureurs nu toch ook akkoord gegaan zijn, zo melden diverse bronnen in de paddock, waaronder De Telegraaf en de BBC. In Jeddah was het toen al 3:00 uur 's nachts. De coureurs zouden onder meer door de top van de F1 overtuigd zijn dat het veilig genoeg is.

Het lijkt erop dat enkele coureurs in verzet kwamen tegen het eerdere besluit van de F1-top en teambazen en daarna dus tot in het holst van de nacht crisisberaad nodig was. Een ongekende situatie. Het is niet precies bekend hoeveel coureurs voor of tegen voortgang van het raceweekend waren. Duidelijk is in ieder geval dat bij sommigen de schrik er goed in zit. Tijdens de eerste vrije training vrijdagmiddag sloeg immers nog geen 20 km bij het circuit vandaan een raket in op een olieraffinaderij van Aramco. Jemenitische Houthi-rebellen claimden de aanslag en elders in Saudi-Arabië werden ook aanvallen gemeld. De enorme rookpluim van de brand die volgde bij de olieopslag was vanaf het circuit duidelijk te zien.