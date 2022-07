Grand Prix van Hongarije: tijdschema, standen, circuitinfo

Tijdschema GP Frankrijk

Het is tijd voor de laatste GP voor de zomerstop. De Grand Prix van Hongarije vindt plaats op de tijd die je gewend bent van de meeste Europese GP's. Dat betekent dat de race zondag om 15 uur Nederlandse tijd begint. Ook is het weer een traditioneel raceweekend, dus is er geen sprintrace, maar zijn er gewoon drie vrije trainingen en een kwalificatie, voorafgaand aan de race.

Dag Sessie Tijdstip (Nederlandse tijd) Vrijdag 29 juli Eerste vrije training 14.00 - 15.00 Vrijdag 29 juli Tweede vrije training 17.00 - 18.00 Zaterdag 30 juli Derde vrije training 13.00 - 14.00 Zaterdag 30 juli Kwalificatie 16.00 - 17.00 Zondag 31 juli Race 15.00 - 17.00

Kampioenschapsstand

Max Verstappen heeft zijn leiding in het kampioenschap stevig uitgebreid in Frankrijk. Niet alleen door te winnen, maar ook door de blunder van rivaal Charles Leclerc. De Monegask komt daardoor inmiddels maar liefst 63 punten tekort op Verstappen. Sergio Pérez kruipt wel weer iets weg bij Carlos Sainz, terwijl George Russell op zijn beurt Sainz inmiddels op de hielen zit in de strijd om P4 in het kampioenschap.

Coureur Punten T.o.v. nr. 1 1. Max Verstappen - Red Bull 233 - 3. Charles Leclerc - Ferrari 170 -63 2. Sergio Pérez - Red Bull 163 -70 4. Carlos Sainz - Ferrari 144 -89 5. George Russell - Mercedes 143 -90 6. Lewis Hamilton - Mercedes 127 -106 7. Lando Norris - McLaren 70 -163 9. Esteban Ocon - Alpine 56 -177 9. Valtteri Bottas - Alfa Romeo 46 -187 10. Fernando Alonso - Alpine 37 -196

In de strijd tussen de constructeurs neemt Red Bull Racing weer wat meer afstand van Ferrari. Het gat groeide in Frankrijk van 56 punten naar 82 punten. Bovendien komt Mercedes langzaam maar zeker dichterbij de tweede stek en moet Ferrari inmiddels dus ook naar achteren kijken. Verder heeft er op P4 een wisseling plaatsgevonden tussen Alpine en McLaren. Die twee teams zitten elkaar nog altijd op de hielen, alleen staat het er nu net iets beter voor voor het team van Alpine.

Constructeur Punten T.o.v. nr. 1 1. Red Bull 396 2. Ferrari 314 -82 3. Mercedes 270 -126 4. Alpine 93 -303 5. McLaren 89 -307 6. Alfa Romeo 51 -345 7. Haas 34 -362 8. AlphaTauri 27 -369 9. Aston Martin 19 -377 10. Williams 3 -393

Circuit

De Hungaroring is niet weg te denken uit de Formule 1. Alweer 36 jaar geleden werd hier de eerste Grand Prix verreden en sindsdien is er ieder jaar een GP geweest. Het circuit werd in 1986 geopend en het was behoorlijk bijzonder dat de Formule 1 er direct dat jaar neerstreek. Hongarije lag toen immers nog achter het IJzeren Gordijn. Het bleek echter een groot succes en sinds jaar en dag trekt de Hongaarse Grand Prix bijzonder veel bekijks, ook vanuit het buitenland. Onder Nederlanders is het ook een relatief populaire GP om te bezoeken, omdat het goedkoop is en het circuit vlakbij Boedapest ligt.

De Hungaroring is een behoorlijk kort en bochtig circuit en wordt door sommige coureurs ook wel gekscherend een 'Mickey Mouse-baantje' genoemd. Inhalen is er bepaald niet eenvoudig en bovendien is er vanwege de ligging vaak kans op verraderlijk weer. Een fikse bui kan zomaar over de heuvels tevoorschijn komen en boven het circuit blijven hangen. Vorig jaar leidde dat tot chaos bij de start, toen op de natte baan Valtteri Bottas in bocht 1 rechtdoor schoot en meerdere coureurs daardoor in botsing met elkaar kwamen. Onder meer Max Verstappen was hiervan ook de klos, al wist hij ondanks de schade aan zijn auto nog wel negende te worden.

Komende zondag rijden de coureurs als alles volgens plan verloopt 70 rondjes over de Hungaroring. De Grand Prix van Hongarije wordt dan na 306,63 km afgevlagd. De snelste raceronde is nu nog in handen van Lewis Hamilton, die in 2020 in 1:16,627 de baan rondging. Overigens pakte hij vorig jaar pole position op het circuit met een tijd van 1:15,419.