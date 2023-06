GP Spanje: tijden, standen, circuitinfo, weer

De Formule 1 heeft nu even geen tijd voor pauze, want komend weekend staat alweer de volgende Grand Prix op het programma; de GP van Spanje.

Tijden GP Spanje

Vond je de tijden van afgelopen weekend ideaal, dan hebben we goed nieuws voor je: Barcelona ligt net als Monaco in onze tijdzone en dus kun je op dezelfde tijden inschakelen. Bovendien zijn er ook dit weekend geen bijzonderheden zoals sprintraces of bandentests. Gewoon een recht-toe-recht-aan raceweekend, al wordt het hopelijk op de baan wat spannender.

Datum Sessie Tijd (NL) Vrijdag 2 juni Eerste vrije training 13.30 - 14.30 Vrijdag 2 juni Tweede vrije training 17.00 - 18.00 Zaterdag 3 juni Derde vrije training 12.30- 13.30 Zaterdag 3 juni Kwalificatie 16.00 - 17.00 Zondag 4 juni Grand Prix 15.00

Stand in het kampioenschap

Door Max Verstappens overwinning en het rampzalige weekend voor Sergio Pérez is het puntenverschil tussen de twee Red Bull-coureurs verder gegroeid. Pérez loopt nu al 39 punten achter op Verstappen en moet zich eerder richten op de aanstormende Fernando Alonso. Die geeft nog maar 12 punten op Pérez toe. Daarachter hebben de twee Mercedes-coureurs zich voorlopig voor de twee Ferrari-rijders gevestigd, maar de marges van plaats vijf tot en met zeven blijven klein.

Coureur Pt. 1. Max Verstappen - Red Bull 144 2. Sergio Pérez - Red Bull 105 3. Fernando Alonso - Aston Martin 93 4. Lewis Hamilton - Mercedes 69 5. George Russell - Mercedes 50 6. Carlos Sainz - Ferrari 48 7. Charles Leclerc - Ferrari 42 8. Lance Stroll - Aston Martin 27 9. Esteban Ocon - Alpine 21 10. Pierre Gasly - Alpine 14

Bij de teams heeft vooral Mercedes in Monaco een flinke slag geslagen. De achterstand op Aston Martin is geslonken naar slechts 1 punt. Vorig jaar had Mercedes er alleen maar van kunnen dromen om zo dicht op de nummer twee te zitten. De bittere realiteit is wel dat Red Bull al dik het dubbele aantal punten heeft en Mercedes dit jaar het kampioenschap bij de constructeurs normaliter kan vergeten. De tweede plaats is het hoogst haalbare.

Constructeur Pt. Red Bull 249 Aston Martin 120 Mercedes 119 Ferrari 90 Alpine 35 McLaren 17 Haas 8 Alfa Romeo 6 AlphaTauri 2 Williams 1

Circuit de Barcelona-Catalunya

Jarenlang was het Circuit de Barcelona-Catalunya het toneel van de Formule 1-wintertests, omdat het een circuit is dat een beetje van alles heeft. Langzame en snelle bochten, hoogteverschillen en een lang recht stuk. Kortom: het team met de beste allround-auto maakt hier logischerwijs de grootste kans op de overwinning. Van oudsher was sector 3 een deel waar je nog het verschil kon maken als de auto goed is in zeer langzame bochten, maar dat is voortaan iets minder het geval. De chicane voor de laatste bocht is eruit gehaald.

Na de behoorlijk lange GP van Monaco is de race komende zondag mogelijk weer wat korter in tijdsduur. De gemiddelde snelheid ligt immers een klap hoger. De coureurs leggen 66 ronden af, goed voor een totale afstand van 307,24 km. Omdat de circuit-layout is aangepast, is er nog geen ronderecord om aan diggelen te rijden. Reken er op dat de snelste rondetijd van komend weekend ietsje onder die van de vorige layout komt te liggen. De gedoodverfde favoriet is in elk geval Max Verstappen. Hij won hier vorig jaar eveneens en boekte hier in 2016 zijn historische eerste F1-winst in zijn debuutrace voor Red Bull.

Weersverwachting

Het is heerlijk lenteweer in Barcelona, met temperaturen richting de 25 graden. Het zonnetje laat zich zien, al wordt de kans op neerslag wel steeds groter naarmate het weekend vordert. Zeker op zondag kan er een drupje regen vallen, al lijkt het vooralsnog zeker geen waterballet te worden.