GP Oostenrijk: tijden, standen, circuitinfo, weer

Tijden GP Oostenrijk

Er staat de Formule 1-kijker weer een bijzonder weekend te wachten, want voor de tweede keer dit seizoen is het een sprintraceweekend volgens het nieuwe format. Dat betekent dat er op vrijdag al gekwalificeerd wordt voor de Grand Prix, op zaterdag volgt er nog een aparte sprintkwalificatie en daarna is er de sprintrace. De uitkomst van de sprintrace bepaalt verder niet meer de startopstelling voor de GP, tenzij er bijvoorbeeld een gridstraf volgt voor een coureur n.a.v. wat er in de sprintrace is gebeurd.

Datum Sessie Tijd (NL) Vrijdag 30 juni Eerste vrije training 13.30 - 14.30 Vrijdag 30 juni Kwalificatie (GP) 17.00 - 18.00 Zaterdag 1 juli Sprintkwalificatie 12.00 - 12.44 Zaterdag 1 juli Sprintrace 16.30 - 17.00 Zondag 2 juli Race 15.00

Stand in het kampioenschap

Over Max Verstappen hoeven we het eigenlijk niet meer te hebben in de tussenstand van het kampioenschap. Daarachter is het echter nog altijd spannend zat als het aankomt op de tweede plaats, vooral tussen Sergio Pérez en Fernando Alonso. Aan één race kan Alonso genoeg hebben om Pérez naar de derde plaats te verwijzen. Ook Lewis Hamilton houdt zicht op de tweede plaats en hij loopt verder uit op teamgenoot George Russell.

Coureur Pt. 1. Max Verstappen - Red Bull 195 2. Sergio Pérez - Red Bull 128 3. Fernando Alonso - Aston Martin 117 4. Lewis Hamilton - Mercedes 102 5. Carlos Sainz - Ferrari 68 6. George Russell - Mercedes 65 7. Charles Leclerc - Ferrari 54 8. Lance Stroll - Aston Martin 37 9. Esteban Ocon - Alpine 29 10. Pierre Gasly - Alpine 15

In het constructeurskampioenschap is de strijd om plaats twee ook al zo spannend. Mercedes kaapte in Spanje de tweede stek weg van Aston Martin, maar in Canada kwam Aston Martin veel sterker voor de dag dan in Barcelona. Met een veelbelovende update hoopt de Britse renstal zelfs het gat naar Red Bull een eind te dichten, dus wie weet is de tweede plaats van Mercedes maar van korte duur. Voor Ferrari blijft er behoorlijk wat werk aan de winkel om nog in de strijd voor de tweede plaats te kunnen aanhaken.

Constructeur Pt. Red Bull 321 Mercedes 167 Aston Martin 154 Ferrari 122 Alpine 44 McLaren 17 Alfa Romeo 9 Haas 8 Williams 7 AlphaTauri 2

Circuit

De Red Bull Ring heeft een rijke historie in de Formule 1. Niet alleen onder die naam. Vanaf 1970 tot 1987 was de Formule 1 hier al te gast, maar toen was het nog de langere Österreichring, ook wel Zeltweg genoemd. Van 1997 tot 2003 werd de Grand Prix van Oostenrijk verreden op het ingekorte en tot A1-Ring omgedoopte circuit in de regio Spielberg. Hierna verdween het van de kalender en werd de A1-Ring ternauwernood van de sloop gered door Red Bull-eigenaar Dietrich Mateschitz. Hij toverde het om tot de Red Bull Ring, met bijna dezelfde lay-out als de A1-Ring, en in 2014 keerde de Formule 1 terug.

Komende zondag rijden de coureurs 71 rondjes op de Red Bull Ring, goed voor een afstand van bijna 306,5 kilometer. De snelste raceronde staat op naam van Carlos Sainz, die er in 2020 in 1:05.619 rondging. Dé naam op de Red Bull Ring is momenteel Max Verstappen. Hij won er in 2021 twee races (GP van Oostenrijk en de GP van Stiermarken) en in 2019 en 2018 won hij ook al de Grand Prix van Oostenrijk. Vorig jaar was het Charles Leclerc die aan het langste eind trok en in 2020 won Valtteri Bottas.

Weersverwachting

Vooralsnog ziet het er wat wisselvallig uit in Spielberg komend weekend. Vooral zaterdag lijkt een behoorlijk natte en frisse dag te worden, dus dat kan nog wat worden met de sprintrace ... Op zondag ziet het er iets beter uit, al kan het weer in de bergen natuurlijk snel omslaan. De regenbanden mogen in elk geval paraat staan.