GP Japan: Tijdschema, standen, circuitinfo

Tijdschema GP Japan

Het is in Japan natuurlijk een stuk later dan in Nederland en dus moet je er dit weekend vroeg uit om alle actie live te kunnen zien. Sterker zelfs, twee van de drie vrije trainingen op Suzuka Circuit zijn nachtwerk om te volgen. Alle tijden op een rijtje:

Dag Sessie Tijdstip (Nederlandse tijd) Vrijdag 7 okt. Eerste vrije training 05:00 - 06:00 Vrijdag 7 okt. Tweede vrije training 08:00 - 09:30 Zaterdag 8 okt. Derde vrije training 05:00 - 06:00 Zaterdag 8 okt. Kwalificatie 08:00 - 09:00 Zondag 9 okt. Race 07:00 - 09:00

Kampioenschapstand

Voor Max Verstappen komt er een goede kans in Japan om zijn tweede wereldtitel veilig te stellen. Hoewel rivaal Charles Leclerc en vooral teamgenoot Sergio Pérez weer wat op hem inliepen in Singapore, heeft Verstappen genoeg aan de winst met de snelste raceronde om de titel veilig te stellen. Dan maakt het niet uit waar Leclerc en Pérez eindigen. Mochten die twee laag eindigen of zelfs uitvallen, dan wordt het nog wat makkelijker voor Verstappen. De Nederlander moet in ieder geval acht punten meer dan Leclerc en zes punten meer dan Pérez zien te scoren om de titel veilig te stellen.

Coureur Pt. T.o.v. nr. 1 1. Max Verstappen - Red Bull 341 2. Charles Leclerc - Ferrari 237 -104 3. Sergio Pérez - Red Bull 235 -106 4. George Russell - Mercedes 203 -138 5. Carlos Sainz - Ferrari 202 -139 6. Lewis Hamilton - Mercedes 170 -171 7. Lando Norris - McLaren 100 -241 8. Esteban Ocon - Alpine 66 -275 9. Fernando Alonso - Alpine 59 -282 10. Valtteri Bottas - Alfa Romeo 46 -295

Bij de constructeurs staat Red Bull nog steeds fier vooraan, daarachter blijft het spannend tussen Ferrari en Mercedes, maar vooral ook tussen McLaren en Alpine. Het lijkt erop dat het enigszins stuivertje wisselen kan blijven tussen McLaren en Alpine de komende races. In Singapore profiteerde McLaren maximaal van de dubbele uitvalbeurt van hun rivalen, door zelf met beide auto's ruimschoots binnen de top 10 te finishen.

Constructeur Pt. T.o.v. nr. 1 1. Red Bull 576 2. Ferrari 439 -137 3. Mercedes 373 -203 4. McLaren 129 -447 5. Alpine 125 -451 6. Alfa Romeo 52 -524 8. Aston Martin 37 -539 8. Haas 34 -542 9. AlphaTauri 34 -542 10. Williams 6 -570

Circuit

Het circuit van Suzuka is bij veel coureurs erg geliefd. Het is een spectaculaire baan om te rijden, met een grote verscheidenheid aan bochten. Het circuit werd ontworpen door de Nederlander Hans Hugenholtz, dezelfde man die ook verantwoordelijk is voor Circuit Zandvoort. Een stukje Nederlands trots dus, in zekere zin. De fans zorgen altijd voor een bijzondere sfeer hier, want de Japanners steken zich niet zelden in bijzondere kostuums om hun favoriete coureur of team aan te moedigen. Vooral de hoedjes zijn vaak opvallend. Reken maar dat er veel support zal zijn voor Max Verstappen en Red Bull, natuurlijk vanwege het gebruik van Honda-motoren. Daarbij staat er voor het eerst dit jaar gewoon weer 'Honda' op de auto, om het feest compleet te maken.

Het Suzuka Circuit, voluit Suzuka International Racing Course geheten, werd in 1962 al geopend. Een jaar later werd er voor het eerst een Formule 1 Grand Prix van Japan verreden, al was het toen nog geen onderdeel van het wereldkampioenschap. Dat was pas vanaf 1987 zo, toen de Formule 1 na tien jaar afwezigheid terugkeerde naar Japan. Sindsdien is Suzuka bij de meeste Japanse GP's gastheer geweest, alleen in 2007 en 2008 werd er op de Fuji Speedway gereden. De GP van Japan heeft sinds 2014 een zwart randje, omdat toen de Franse coureur Jules Bianchi op tragische wijze in het ziekenhuis belandde na een botsing met een shovel die een andere auto stond te bergen. Bianchi raakte in coma en overleed een krap jaar later.

Komend weekend rijden de Formule 1-coureurs in de GP van Japan 53 ronden, over een totale afstand van bijna 307,5 km. Het raceronderecord op Suzuka is in handen van Lewis Hamilton, die in de vorige Japanse GP in 2019 in 1:30,983 het circuit rondging. Overigens won zijn teamgenoot Valtteri Bottas dat jaar de race en werd Hamilton derde. Sebastian Vettel eindigde toen op de tweede plek met zijn Ferrari. Max Verstappen viel na 14 ronden uit, nadat hij bij een aanvaring met Charles Leclerc in de openingsronde schade aan zijn auto had overgehouden. Verstappen mag hopen dat het dit jaar beter gaat, omdat er voor hem meer dan ooit wat afhangt van de GP van Japan.