GP Italië: Tijdschema, standen, circuitinfo

De Formule 1 reist af naar 'The Temple of Speed', ofwel Monza. We zetten de belangrijkste informatie van de Grand Prix van Italië voor je op een rijtje.

Tijdschema GP Italië

De Grand Prix van Italië vindt plaats op de tijd die je gewend bent van de meeste Europese GP's. Dat betekent dat de race zondag om 15:00 u. begint. Ook is het weer een traditioneel raceweekend, dus is er geen sprintrace, maar zijn er gewoon drie vrije trainingen en een kwalificatie, voorafgaand aan de race.

Dag Sessie Tijdstip Vrijdag 9 sept. Eerste vrije training 14.00 - 15.00 Vrijdag 9 sept. Tweede vrije training 17.00 - 18.00 Zaterdag 10 sept. Derde vrije training 13.00 - 14.00 Zaterdag 10 sept. Kwalificatie 16.00 - 17.00 Zondag 11 sept. Race 15.00 - 17.00

Kampioenschapstand

Met de verdere uitbreiding van Max Verstappens voorsprong in het kampioenschap, is er haast een wonder nodig voor Sergio Pérez of Charles Leclerc om er dit jaar nog met de titel vandoor te gaan. Verstappen staat nu maar liefst 109 punten los van die twee, die nu op gelijke punten op de tweede stek staan. Voor Carlos Sainz betekende de moeizame race in Zandvoort weinig goeds: hij zakt terug naar de vijfde stek, terwijl George Russell naar de vierde plek in het kampioenschap klimt.

Coureur Pt. T.o.v. nr. 1 1. Max Verstappen - Red Bull 310 2. Sergio Pérez - Red Bull 201 -109 2. Charles Leclerc - Ferrari 201 -109 4. George Russell - Mercedes 188 -122 5. Carlos Sainz - Ferrari 175 -135 6. Lewis Hamilton - Mercedes 158 -152 7. Lando Norris - McLaren 82 -228 8. Esteban Ocon - Alpine 66 -244 9. Fernando Alono - Alpine 59 -251 10. Valtteri Bottas - Alfa Romeo 46 -264

Bij de constructeurs ziet het er voor Red Bull Racing al net zo comfortabel uit als voor Max Verstappen in het coureurskampioenschap. Het team is hard op weg om voor het eerst sinds 2013 weer de bokaal voor het beste team in ontvangst te nemen. Ferrari voelt ondertussen Mercedes steeds meer in zijn nek hijgen. Daar heeft het resultaat in Zandvoort niet bepaald bij geholpen. Mercedes heeft een flinke kans om nog als tweede te eindigen dit jaar, als het zo verdergaat met Ferrari. Wie had dat begin dit jaar gedacht?

Constructeur Pt. T.o.v. nr. 1 1. Red Bull 511 2. Ferrari 376 -135 3. Mercedes 346 -165 4. Alpine 125 -386 5. McLaren 101 -410 6. Alfa Romeo 51 -460 7. Haas 34 -477 8. AlphaTauri 29 -482 9. Aston Martin 25 -486 10. Williams 4 -507

Circuit

Het Autodromo Nazionale di Monza wordt ook wel de 'Temple of Speed' genoemd, vanwege zijn lange (bijna) rechte stukken. Op deze baan haalt de Formule 1 de hoogste gemiddelde racesnelheid en is topsnelheid dus waanzinnig belangrijk. Wat dat betreft zal Red Bull met vertrouwen naar de aankomende race kijken. Het circuit in Monza is weliswaar nog altijd razendsnel, maar is niet meer zo puur op snelheid gericht als in het verleden. Het precies 100 jaar geleden geopende circuit was immers oorspronkelijk ook nog een kombaan als deel van de lay-out. Die werd aanvankelijk altijd gebruikt, later werd het een los te gebruiken deel van de baan. De kombaan werd tot eind jaren 60 gebruikt en toen van de rest van het circuit afgesloten. Het ligt er nog altijd, zij het grotendeels overwoekerd. Waar de coureurs nu in Parabolica het rechte stuk op komen draaien, kwamen ze daar vroeger (iets verder naar achteren) de bocht van de kombaan uit.

Alsof de snelheid op Monza nog niet hoog genoeg is, zijn er ook nog twee DRS-zones. De eerste is langs start/finish, de tweede is op het achterste deel van het circuit, na Lesmo (bocht 7). De coureurs rijden komende zondag 53 ronden over het net geen zes kilometer lange circuit, om op een totale afstand van 306,72 km uit te komen. Hoewel de afstand grofweg hetzelfde is als bij de andere circuits (op Monaco na) is de Italiaanse GP doorgaans een vrij korte Grand Prix vanwege de hoge gemiddelde snelheid. Het ronderecord staat bijzonder genoeg nog altijd op naam van Rubens Barrichello, die in 2004 in 1:21.046 de baan over ging. Dat was nog in de tijd van het bijtanken, waardoor de toch al lichtere auto's met nog minder gewicht aan boord raceten dan nu. Ter vergelijking: Daniel Ricciardo klokte vorig jaar in zijn McLaren de snelste raceronde van dat jaar met een tijd van 1:24,812. Hij won de race toen ook. Valtteri Bottas pakte pole position voor de sprintrace met 1:19.555, de sprintrace werd gewonnen door Max Verstappen, die daarom de race vanaf P1 begon.